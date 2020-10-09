К середине 2021 года область рассчитывает получить оценку Южного транзита

— Территориальное управление автодорог «Сибирь» (ТУАД) заказало работу по обоснованию инвестиций проекта «Южный транзит» (Проходит через Бугринский мост, ранее — Юго-Западный транзит. — Ред.) с проработкой именно обоснования его необходимости, с проработкой возможных финансовых затрат, особенно того, что связано с подготовкой территории, — сообщил на пресс-конференции в «Интерфакс» министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.

В частности, в ходе этой работы планируется выявить собственников всех участков и коммуникаций, которые находятся на пути Южного транзита. Кроме того, сейчас идет проработка возможных решений по наличию в проекте транспортных развязок.

— На Южном транзите должно быть как можно меньше таких развязок, чтобы транзитный транспорт мог проехать по нему в черте Новосибирска максимально быстро, нанося минимальный экологический ущерб городу, — добавил министр. — Кроме того, в рамках работы, заказанной ТУАДом, запланировано проведение технологического ценового аудита

По его оценкам, работу подрядчик должен завершить в середине 2021 года. Далее с этим проектом и обоснованием инвестиций минтранс начнет работу с федеральным центром по рассмотрению возможной структуры финансирования дорожного объекта.

В 2014 году пресс-служба правительства области сообщала, что трасса Южного транзита пройдет от автодороги К-17р в створе поймы реки Тула до пересечения с железной дорогой. Затем, минуя улично-дорожную сеть Новосибирска, она примкнет к третьему мосту через Обь. На правом берегу трасса пересечет улицы Большевистскую и Кирова и выйдет на перспективный Восточный обход города. Таким образом, Южный транзит соединит запад, юг и восток, то есть все транзитные потоки, идущие по дорогам Р-254, Р-255, Р-256, в единое транспортное кольцо. По моделям, которые СГУПС проработал до 2030 года, даже с вводом четвертого и пятого мостов, интенсивность движения по транзиту не упадет — он возьмет на себя более 50% потоков в этих направлениях. Кроме того, он будет важным городским объектом, завязанным на перемещение транспортного потока между левым и правым берегами.

По предварительным данным, протяженность транзита составит 26 км, расчетная скорость движения — около 90 км в час, по 2-3 полосы в каждом направлении. Обсуждалась возможность введения платы за проезд по Южному транзиту. В ценах 2018 года стоимость подготовки ПСД по объекту оценивалась в 600 млн рублей.

Фото пресс-службы правительства области