К середине 2021 года область рассчитывает получить оценку Южного транзита

— Территориальное управление автодорог «Сибирь» (ТУАД) заказало работу по обоснованию инвестиций проекта «Южный транзит» (Проходит через Бугринский мост, ранее — Юго-Западный транзит. — Ред.) с проработкой именно обоснования его необходимости, с проработкой возможных финансовых затрат, особенно того, что связано с подготовкой территории, — сообщил на пресс-конференции в «Интерфакс» министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.
В частности, в ходе этой работы планируется выявить собственников всех участков и коммуникаций, которые находятся на пути Южного транзита. Кроме того, сейчас идет проработка возможных решений по наличию в проекте транспортных развязок.
— На Южном транзите должно быть как можно меньше таких развязок, чтобы транзитный транспорт мог проехать по нему в черте Новосибирска максимально быстро, нанося минимальный экологический ущерб городу, — добавил министр. — Кроме того, в рамках работы, заказанной ТУАДом, запланировано проведение технологического ценового аудита
По его оценкам, работу подрядчик должен завершить в середине 2021 года. Далее с этим проектом и обоснованием инвестиций минтранс начнет работу с федеральным центром по рассмотрению возможной структуры финансирования дорожного объекта.
По предварительным данным, протяженность транзита составит 26 км, расчетная скорость движения — около 90 км в час, по 2-3 полосы в каждом направлении. Обсуждалась возможность введения платы за проезд по Южному транзиту. В ценах 2018 года стоимость подготовки ПСД по объекту оценивалась в 600 млн рублей.
Фото пресс-службы правительства области
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