Смогут ли украинские беспилотники достигнуть Новосибирска — рассказал Андрей Панфёров

В Минобороны РФ сообщили о том, что в ночь на 21 августа российские ПВО уничтожили 45 украинских беспилотников над территорией пяти регионов страны. Массированной атаке БПЛА подверглись Белгородская, Калужская, Брянская, Курская и Московская области.

В связи с участившимися нападениями вражеских дронов на российские регионы у жителей Новосибирской области назрел вопрос: смогут ли украинские беспилотники долететь до Новосибирской области?

Страхи сибиряков развеял экс-комбат новосибирского отряда «Вега» Андрей Панферов.

— В нашей стране созданы многоярусные пояса противовоздушной обороны, которые препятствуют проникновению летательных аппаратов вглубь территории. Если на первом этапе беспилотники проходят, то дальше, чем глубже, тем сложнее им пробиться, — пояснил Om1 Новосибирск создатель легендарного батальона «Вега».

По словам собеседника, радиус действия БПЛА варьируется в зависимости от их типа. Тяжелые беспилотники, как правило, не используются, так как их легче обнаружить и сбить. Современные беспилотники могут работать на расстоянии до 500 километров, хотя в прошлом существовали более габаритные модели с радиусом до 1000 километров.

По мнению Андрея Панферова, беспилотники изменили ход военных действий, а война с их помощью получила второе дыхание.

— БПЛА уже стали отдельным родом войск, и их использование будет только расти. развитие технологий делает борьбу с беспилотниками актуальной задачей для оборонных структур. Подобные изменения в военной стратегии требуют постоянного обновления методов защиты и противодействия новым угрозам, — добавил Панферов.

Ранее редакция сообщала о том, что разработанный на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова тяжелый беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник» успешно прошел все тестовые испытания. Первый зам гендиректора «Ростеха», куда входит новосибирское предприятие, заявил, что «Охотник» является «развитием авиационной робототехники», аналогов которой нет в мире.