В Новосибирской области больше трети девятиклассников сдали математику на двойки

В Минобразования Новосибирской области сообщили предварительные результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ОГЭ). Об этом говорится в сообщении ведомства в ответ на запрос редакции Infopro54.

Самым массовым экзаменом стала математика. Ее сдавали более 30 тыс школьников-девятиклассников. Средний балл по предмету в регионе, предварительно, составляет 3,04%. Доля двоечников — 34,58%, а отличников — 8,13%.

Вторым по популярности стал русский язык — 29 тыс школьников. Ситуация с средним баллом по этому предмету лучше, чем у предыдущего — 3,87%. Доля двоечников 3,82%, а отличников 24,47%.

Интересно, что самым невостребованным предметом у девятиклассников стал французский язык: его сдавали 8 школьников, средний балл составил 4,02%.

— Участники ГИА-9, получившие неудовлетворительные результаты не более чем по двум учебным предметам, смогут пересдать их в резервные дни основного периода (с 26 июня по 1 июля), — пояснил Infopro54 замминистра образования Владимир Щукин. — Участники ГИА-9, не сдавшие более 2 экзаменов или повторно не сдавшие экзамены в резервные дни основного периода, смогут принять участие в ГИА-9 в дополнительный сентябрьский период с 4 по 23 сентября 2023 года.

Отметим, что в 2022 году экзамен по математике по ОГЭ сдавали 27 738 человек, в 2021 году — 27 292. На «4» или «5» в 2022 году этот предмет написали 37,4% учащихся, годом ранее — 45,3%. Доля получивших «двойку» в 2021 году — 21,5, в 2022 – 27,2.

В целом министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук год назад отмечал, что в 2022 году двойки по математике по ОГЭ за основной период получили 27,2%, а в 2021 году — 21,5%. Средний балл по математике в 2022 году составил 3,2, в 2021 году — 3,3. Министр отметил, что несмотря на ухудшение результатов по математике, в регионе улучшились показатели по русскому языку.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске девятиклассники одной из школ получили более 30 двоек по математике.