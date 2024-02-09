Аферисты придумали новую схему обмана

Насытившись продолжительными телефонными разговорами со своими жертвами, мошенники стали прямо говорить о блокировке банковских счетов, сообщил специалист по цифровым угрозам Александр Вураско в беседе с изданием «Лента. ру». Далее злоумышленники со всем рвением уговаривают собеседника установить на смартфон программное обеспечение для удаленного администрирования. Потом дело остается за малым – перехватить пароль, получив таким образом доступ ко всем денежным средствам владельца телефона.

Александр Вураско призвал не доверять незнакомым людям, которые звонят на ваш номер телефона, установить антивирусное программное обеспечение, а также не скачивать приложения из неизвестных источников.

— Будьте осторожны и не сообщайте личные данные, логины и пароли третьим лицам, — заключил эксперт.

Ранее редакция сообщала, что мошенники генерируют опасный QR-код для обмана пользователей.