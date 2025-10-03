В медучреждения Новосибирска поступили дефибрилляторы от Ростеха

Холдинг «Швабе» (Госкорпорация Ростех) поставил 30 дефибрилляторов в 7 регионов России. Устройство дешевле зарубежных аналогов и подходит для использования без медицинского образования, сообщили в пресс-службе корпорации.

— Партия поставлена в лечебные учреждения Свердловской, Ленинградской, Новосибирской, Московской областей, Республики Татарстан и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Приморского края. Прибор может применяться всеми, кто прошел курс базовой сердечно-легочной реанимации, — отметил Анатолий Слудных, генеральный директор УОМЗ.

Как пояснили в Ростехе, применение дефибриллятора повышает шансы выживания пациентов на 40%. Он может использоваться в больницах, на транспорте скорой помощи, в МЧС, школах и детских садах. Это устройство для экстренной помощи при опасных нарушениях сердечного ритма, таких как фибрилляция желудочков или желудочковая тахикардия. Оно автоматически анализирует ритм сердца и определяет, когда необходима дефибрилляция.

