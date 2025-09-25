ФАС защитила госпиталь ветеранов от недобросовестного поставщика в Новосибирске

Комиссия Новосибирского УФАС России рассмотрела обращение ГБУЗ Новосибирской области «Новосибирский областной клинический госпиталь ветеранов войн №3» с просьбой включить ООО «Франшиза» в реестр недобросовестных поставщиков.

— Контракт на поставку оборудования для электрокардиографии многоразового использования был заключён между госпиталем и ООО «Франшиза» 30 апреля 2025 года по результатам конкурентных торгов. Согласно данному контракту, поставщику необходимо было передать заказчику медицинские изделия не позднее 26 мая 2025 года, — говорится в сообщении ведомства.

Товар не был передан, и поставщик не ответил на претензии заказчика.

Новосибирское УФАС России обратилось к ООО «Франшиза» за разъяснениями, но ответа не последовало. На 15 сентября 2025 года компания так и не попыталась выполнить свои обязательства перед заказчиком.

ООО «Франшиза» внесена в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

Судя по данным реестра, эта организация попала в «черный список» в июне по ходатайству УФАС Санкт-Петербурга. Всего в реестре около 50 записей о компании.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «Франшиза» (Екатеринбург) специализируется на оптовой торговле техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских. Директор и учредитель Александра Морозова. Компания заключила около 400 контрактов на 193 млн рублей.

