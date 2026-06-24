Под угрозой урожай и дачные посадки: в Новосибирской области зафиксированы суховеи

Агрометеорологи «Западно‑Сибирского УГМС» сообщили о появлении на большей части Новосибирской области суховеев — иссушающих ветров, которые способны нанести серьёзный урон сельскохозяйственным культурам, а также растениям на дачных участках.

Суховей формируется в жаркую погоду на фоне антициклона: это ветер скоростью от 5 м/с, сочетающийся с высокой температурой воздуха и низкой влажностью. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни осадков не ожидается — значит, ситуация вряд ли улучшится.

Агрометеоролог «Западно‑Сибирского УГМС» Ирина Кавригина отметила, что снижение запасов влаги наблюдается практически повсеместно. Хотя местами и прошли дожди, их характер был крайне локальным — значительная часть территории осталась без осадков.

В «Западно‑Сибирском УГМС» Infopro54 подтвердили, что влияние суховеев на растения зафиксировано. Культуры испытывают дефицит влаги: в отдельных районах отмечается подсыхание и пожелтение листьев нижнего яруса. Кроме того, у крупностебельных культур, например у кукурузы, в дневные часы наблюдается потеря тургора.

Пока специалисты не объявляют о наступлении засухи: по правилам, это опасное агрометеорологическое явление фиксируют не раньше чем через три‑четыре недели при отсутствии достаточных осадков. Однако если текущая погода сохранится, объявление может последовать в ближайшее время.

Напомним, Новосибирская область попала в список 27 регионов России, где климатические аномалии задержали сев культур под урожай 2026. Об этом сообщала пресс-служба Национального союза агростраховщиков (НСА). Президент НСА Корней Биждов отмечал глобальный характер нарастающих климатических рисков. По официальной статистике, после 2020 года в России ежегодно происходит от 78 до 110 природных ЧС, в предыдущие пять лет их число не превышало 49 в год.

Ранее редакция сообщала о том, что судя по комментариям аграриев, на климатические аномалии в Новосибирской области накладывается рост цен на дизельное топливо.