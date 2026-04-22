Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

Как ухаживать за клубникой в Сибири в апреле — советы агронома

Автор: Марина Санькова

Дата:

Главный принцип работы – осторожность

Апрель в Сибири — время обманчивое: солнечные лучи уже могут греть, но ночные заморозки не исключены. Тем не менее именно в этот период закладывается основа будущего урожая клубники.

Портал Gorsite.ru поделился информацией о том, что можно и нужно сделать с ягодными кустами в конце апреля, а также, в какое время ее будет правильно подкормить.

Основной принцип сибирского апреля: терпение

Вера Петрук, ведущий научный сотрудник Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН, рекомендует садоводам не спешить с обработкой клубничных грядок. В сибирском климате важно замедлить вегетацию растений, чтобы уберечь их от возвратных заморозков.

Агроном советует «не тревожить землянику раньше времени», так как старые листья служат естественной защитой почвы от ветра и иссушения. Необходимо дождаться стабильного потепления, особенно ночью. Старая листва и мульча, по мнению специалиста, помогают сохранять тепло и предотвращают слишком быстрый прогрев почвы, позволяя растениям развиваться более размеренно и минимизируя риск повреждения от заморозков.

Что можно сделать с клубникой в апреле

Несмотря на рекомендацию минимального вмешательства, некоторые процедуры всё же возможны:

  1. Аккуратная чистка: полностью высохшие или больные листья можно удалить. Рекомендуется не обрезать их, а аккуратно отрывать, чтобы не повредить куст.
  2. Рыхление почвы: как только земля слегка подсохнет, можно осторожно разрыхлить приствольные круги для улучшения доступа воздуха к корням.
  3. Подготовка к подкормке: оптимальное время – когда кустики начнут активно расти, а почва прогреется выше +15°C.

Чего избегать

Не спешите высаживать теплолюбивые культуры (томаты, перцы) в открытый грунт. Не снимайте зимнее укрытие с роз и винограда полностью, как и мульчу с клубники – дождитесь устойчивого тепла.

Главный принцип работы в Сибири в апреле – осторожность. Не торопитесь, и ваша клубника обязательно порадует вас обильным урожаем крупных и сладких ягод.

Фото: ru.freepik.com/Автор: Serhii_bobyk

Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирcк

Теги : урожай клубники 2026 дачный сезон дача Агроном

106
0
0
Предыдущая статья
Эпоха перемен в личном банкротстве: что нужно знать должникам и кредиторам
Следующая статья
В майские праздники новосибирские электрички перейдут на график выходного дня

Шесть новых дачных автобусных маршрутов запустят из Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Минтранс Новосибирской области провел проверку первых дачных маршрутов. С 18 апреля начали действовать семь сезонных направлений. Эксперты тщательно изучили состояние дорог и наличие всех необходимых объектов инфраструктуры, таких как остановки и разворотные площадки. Результаты проверки показали, что условия позволяют приступить к перевозкам уже сейчас.

— С 18 апреля 2026 года стартуют пассажирские перевозки по сезонным маршрутам из Новосибирска к садово-дачным обществам Новосибирского и Искитимского районов. Это маршруты № 105к, 716, 716б, 717, 717е, 718, 725. Автобусы будут курсировать, в частности, к садовым обществам «Красная рябина», «Ключи 1», «Ключи 3» (им. Болдырева), «Надежда 3», «Полянка», «Вега 4», — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.

Читать полностью

С 18 апреля в Новосибирской области запустят 15 дачных маршрутов

Автор: Оксана Мочалова

С наступлением тепла в регионе традиционно меняется транспортная система. Власти и перевозчики переходят на летний график, открывают новые направления и увеличивают количество рейсов. Главная цель — чтобы жители области могли без проблем добираться до своих участков, а заодно и путешествовать по региону с большим комфортом.

Особенностью сезона 2026 года в Новосибирской области является тот факт, что дачные маршруты не открываются все сразу. Всё упирается в дороги и снег. Как объяснил замминистра транспорта Евгений Тюрин, даты старта в разных районах различаются из-за погодных условий и состояния проездов к участкам. Например, с 18 по 25 апреля в регионе заработают межмуниципальные и муниципальные маршруты. Всего добавят 15 направлений.

Читать полностью

От штрафа до тюрьмы: что нужно знать о запрещенных в России растениях

Автор: Марина Санькова

В Российской Федерации действует законодательно закрепленный перечень растений, культивирование которых строго запрещено. Этот список, в котором фигурируют растения, содержащие наркотические или психотропные вещества, нашел отражение в Уголовном кодексе. В связи с этим, лица, нарушающие данный запрет, будь то выращивание или даже хранение семян запрещенных растений, могут столкнуться с административной ответственностью в виде штрафа или уголовной ответственностью, вплоть до лишения свободы на определенный срок. Данная статья посвящена обзору растений, выращивание которых на личных приусадебных участках категорически не допускается.

Первоначальный перечень растений, находящихся под запретом из-за присутствия в их составе наркотических и психотропных компонентов, был опубликован 27 ноября 2010 года. Последующее обновление данного списка произошло 17 февраля, когда в него были добавлены три новых вида: Турбина щитковидная, Гармала и Ипомея трехцветная.

Читать полностью

Секреты обильного урожая: как правильно сочетать овощи на грядке

Автор: Марина Санькова

Когда вы уже запаслись семенами, наступает не менее ответственный этап – планирование будущих посадок.

Опытные аграрии ведут специальный журнал, где фиксируют схемы посадок с учетом принципов севооборота. Специалисты ФГБУ «ЦОК АПК» отмечают, что данная система часто недооценивается из-за кажущейся сложности, хотя простое соблюдение правил чередования культур существенно повышает урожайность.

Читать полностью

Инфекции под солнцем: как обезопасить себя на даче

Автор: Марина Санькова

Приближается дачный сезон, требующий внимания не только к садовым делам, но и к собственному самочувствию. Какие недуги чаще всего подстерегают любителей загородного отдыха? Когда активизируются клещи и какова их опасность? Как минимизировать риск заболеваний? На эти и другие вопросы ответит Андрей Поздняков, кандидат медицинских наук, инфекционист ИНВИТРО.

Все заболевания, с которыми можно столкнуться на даче, условно делятся на инфекционные и неинфекционные. Однако наибольшую опасность для дачников представляют именно инфекции. Их существует множество, и они могут передаваться через укусы насекомых, употребление загрязненной воды или контакт с почвой, а также из-за пренебрежения гигиеной. Риск заражения возрастает в начале и разгар сезона, когда люди активно трудятся на грядках, собирают урожай и проводят больше времени на свежем воздухе.

Читать полностью

В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки

Автор: Артем Рязанов

В Ленинском районе произошло жестокое преступление. В дачном обществе, по словам местных садоводов, отравили бездомных собак. Местные жители их любили и подкармливали.

Найда, дворняга из НСТ «Трудовые резервы» в Новосибирске, прожила в обществе более десяти лет. В ноябре она родила шестерых щенков, которых все охотно кормили. Но приехавшие недавно новые соседи начали угрожать собачьей семье. Вскоре щенки начали пропадать, а затем пропала и сама Найда, остался лишь один щенок. В 15 августа утром садоводы нашли собаку умирающей. Она не двигалась и не реагировала на еду.

Читать полностью
Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Общество Спорт

Количество фитнес-центров в Новосибирске резко сократилось

Общество

В майские праздники новосибирские электрички перейдут на график выходного дня

Бизнес

Эпоха перемен в личном банкротстве: что нужно знать должникам и кредиторам

Общество

Количество выданных ипотечных кредитов в Новосибирске за I квартал выросло на 56%

Общество

В Новосибирске в Заельцовском парке у десятков сосен обрезали ветви

Общество

Мошенники звонят жителям Новосибирска с венгерских номеров по поводу домофонов

Бизнес Недвижимость

Выручка новосибирских застройщиков за квартал упала на 44%

Власть

«Электронная путевка» и новые корпуса: Новосибирская область модернизирует детский отдых

Бизнес

Производитель обоев из Бердска ликвидируется

Медицина Общество

Новосибирских курильщиков с большим стажем отправят на томографию

Власть

Новосибирск принимает международный турнир по каратэ в 30-й раз

Бизнес Власть Общество

Более 50 новосибирских компаний заинтересовались работниками из дальнего зарубежья

Общество

В шести муниципалитетах Новосибирской области запретили ходить в лес

Общество

В Новосибирске создадут аудиогид «Маршрут Победы»: в нем будет 15 памятных мест

Власть Недвижимость Общество

По снимкам земельных участков с дронов новосибирцам будут выписывать штрафы

Общество

Будут ли аграрии сокращать площади под пшеницу: в Новосибирской области не продано порядка 400 тысяч тонн зерна

Власть Недвижимость Общество

В прокуратуре снова подняли вопрос об обманутых дольщиках Новосибирска

Технологии

Машинам не уйти от камер: в НГТУ создали систему для отслеживания быстродвижущихся объектов

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Прямым текстом

Денис Борисов: Гагарин — это не про «всегда быть первым», а про «всегда вести вперёд»

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности