Как ухаживать за клубникой в Сибири в апреле — советы агронома

Апрель в Сибири — время обманчивое: солнечные лучи уже могут греть, но ночные заморозки не исключены. Тем не менее именно в этот период закладывается основа будущего урожая клубники.

Основной принцип сибирского апреля: терпение

Вера Петрук, ведущий научный сотрудник Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН, рекомендует садоводам не спешить с обработкой клубничных грядок. В сибирском климате важно замедлить вегетацию растений, чтобы уберечь их от возвратных заморозков.

Агроном советует «не тревожить землянику раньше времени», так как старые листья служат естественной защитой почвы от ветра и иссушения. Необходимо дождаться стабильного потепления, особенно ночью. Старая листва и мульча, по мнению специалиста, помогают сохранять тепло и предотвращают слишком быстрый прогрев почвы, позволяя растениям развиваться более размеренно и минимизируя риск повреждения от заморозков.

Что можно сделать с клубникой в апреле

Несмотря на рекомендацию минимального вмешательства, некоторые процедуры всё же возможны:

Аккуратная чистка: полностью высохшие или больные листья можно удалить. Рекомендуется не обрезать их, а аккуратно отрывать, чтобы не повредить куст. Рыхление почвы: как только земля слегка подсохнет, можно осторожно разрыхлить приствольные круги для улучшения доступа воздуха к корням. Подготовка к подкормке: оптимальное время – когда кустики начнут активно расти, а почва прогреется выше +15°C.

Чего избегать

Не спешите высаживать теплолюбивые культуры (томаты, перцы) в открытый грунт. Не снимайте зимнее укрытие с роз и винограда полностью, как и мульчу с клубники – дождитесь устойчивого тепла.

Главный принцип работы в Сибири в апреле – осторожность. Не торопитесь, и ваша клубника обязательно порадует вас обильным урожаем крупных и сладких ягод.