Дачные грядки превращаются в центр научных открытий для юных новосибирцев

Лето — благоприятный период для развития детской познавательной активности. Природа становится доступным и естественным источником знаний об окружающем мире, а дачный участок превращается не просто в место огородных работ, а в пространство для детских открытий.

Старший преподаватель кафедры теории и методики дошкольного образования Института детства НГПУ Любовь Немчинова подчеркивает, что каждый уголок сада и огорода является исследовательской лабораторией, где ребенку хочется трогать, измерять, задавать вопросы и проверять предположения на практике.

— Задача взрослого — не дать готовый ответ, а организовать совместное с детьми мини-исследование, направленное на развитие у них познавательных процессов, наблюдательности, умения устанавливать причинно-следственные связи и делать самостоятельные выводы. В дошкольной педагогике такая организация детской активности называется познавательно-исследовательской деятельностью. Летние условия предоставляют уникальную возможность для проведения игр, опытов и экспериментов в естественной среде, превращая дачный участок в настоящий центр открытий, — отмечает эксперт.

Как превратить шесть соток в «научный городок»

Любовь Немчинова предлагает разбить территорию на несколько тематических станций. Каждая из них содержит готовую идею для исследования и позволяет ребенку совместить увлекательное времяпрепровождение с пользой для интеллектуального развития.

«Юный натуралист»

Ребенок учится замечать детали окружающего мира. С помощью лупы можно рассмотреть лист подорожника, подсчитать его жилки или понаблюдать за движением муравья. Задания направлены на развитие наблюдательности и сравнительного анализа, например: «Найди пять отличий между листьями разных деревьев» или «Зарисуй облака и опиши, на что они похожи».

«Математика на грядке»

Математические представления успешно формируются через практическую деятельность. Предложите ребенку сосчитать количество красных помидоров и зеленых огурцов или определить, сколько ведер воды потребуется для полива всех грядок. Особый интерес у детей вызывают измерительные действия: длину грядки можно измерить шагами, а затем веревкой, сравнив полученные результаты. Такой опыт помогает «оживить» абстрактные математические понятия.

«Метеостанция на веранде»

Из подручных материалов (пластиковая бутылка, воронка, линейка) можно изготовить простейший дождемер. Емкость устанавливается на открытом месте, а после дождя ребенок измеряет уровень воды и ежедневно фиксирует показания. Через неделю у юного исследователя появится собственный график осадков. Если положить на солнце влажный лист бумаги рядом с сухим, ребенок наглядно убедится в процессе испарения воды. Подобные опыты делают абстрактные физические явления зримыми и понятными.

«Квест от бабушки»

Игровая задача в формате «найди сокровище» предполагает решение загадок и поиск подсказок, спрятанных в разных уголках участка. Каждая отгадка приводит ребенка к следующей точке маршрута, выстраивая цепочку логических шагов. Такая игра развивает умение устанавливать причинно-следственные связи и понимать последовательность событий.

«Тайная карта участка»

Совместно с ребенком можно нарисовать схему участка с обозначением деревьев, скамейки, колодца. Дайте ему компас или обозначьте стороны света словами («слева от крыльца»), предложите найти самое высокое растение и отметить его на карте. Такое задание формирует пространственную ориентировку и навыки моделирования.

Главное — не наблюдать, а участвовать

Любовь Немчинова добавляет, что в психолого-педагогической науке доказано: организация познавательно-исследовательской деятельности детей (игры, опыты, эксперименты) направлена на зону ближайшего развития ребенка. Помогая дошкольнику формулировать вопросы и проверять гипотезы, взрослый закладывает основу для самостоятельного познания мира. Летний дачный участок становится естественной лабораторией, где материалы для опытов буквально растут на грядках, а простейшие приборы создаются из подручных средств.

— Главная задача взрослого — не быть сторонним наблюдателем, а активным участником совместного исследования. Ребенок лучше запоминает не то, что услышал от других, а то, что открыл самостоятельно, — резюмирует она.

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Материал предоставлен пресс-службой НГПУ