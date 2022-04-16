Рядовой депутат-списочник Госдумы заработал больше вице-спикера

Безусловным лидером по доходам среди парламентариев, представляющих Новосибирскую область в Государственной думе стал омский списочник-единоросс Игорь Антропенко с доходом 112,3 млн руб. Доход супруги депутата гораздо скромнее — 1,1 млн руб. Собственности у самого депутата нет, только в пользовании квартира (50,5 кв м). У супруги в собственности земельный участок под жилую застройку (2000 кв м), жилой дом (789,1 кв м), две квартиры (125,5 кв м), машиноместо и два легковых автомобиля Audi Quattro R8 и Mercedes-Benz GLE 400.

Первому вице-спикеру и первому лицу в избирательном списке единороссов Александру Жукову досталось лишь второе место с доходом в 40,4 млн руб у самого парламентария и 13,1 млн у супруги. Годом ранее доходы депутатской семьи были гораздо скромнее — 5,8 млн и 6,9 млн соответственно.

«Бронза» досталась дебютанту Госдумы, лидеру новосибирских справороссов, экс-депутату Заксобрания Александру Аксёненко, задекларирорвавшему 8,5 млн дохода у себя и 4,3 — у супруги. Как и в случае с Жуковым, доходы семьи, за год выросли — с 4,2 и 1,4 млн соответственно. У Аксёненко в общедолевой собственности земельный участок, жилой дом и нежилое посещение. Те же самые объекты, за исключением нежилого помещения, находятся в долевой собственности супруги и несовершеннолетних детей. Ещё одно нежилое помещение у Александра Аксёненко (7,9 кв м) в собственности индивидуальной. Из транспортных средств депутат задекларировал легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 100.

Почётное четвёртое место разделили единороссы Александр Савельев и Виктор Игнатов с доходами по 5,7 млн руб. каждый. Разница лишь в том, что по сравнению с прошлым годом доход Савельева незначительно подрос с 5,6 млн, а доход Игнатова существенно сократился с 29,7 млн.

Замыкает пятёрку лидеров экс-депутат Заксобрания и экс-главврач областного онкодиспансера Олег Иванинский, задекларировавший 3,5 млн доходов у себя и 0,5 млн — у супруги. Как следует из декларации 2021 года, доходы семьи поменялись незначительно — с 3,1 и 0,3 млн соответственно. Собственности у депутата нет, только две квартиры в безвозмездном пользовании. У супруги в собственности гараж и легковой автомобиль Toyota Highlander.

На последнем месте по доходам оказался коммунист-списочник, секретарь регионального отделения КПРФ Ренат Сулейманов, задекларировавший 2,55 млн. руб. В индивидуальной собственности у депутата — садовый участок (600 кв м), квартира (101,2 кв м), машиноместо и легковой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 120. В долевой собственности — квартира (56,7 кв м).