Kuzina пришла на «хипстерскую милю» столицы

Для каждого регионального бренда переход за заветную отметку «10 адресов на карте Москвы» — событие, в принципе, значимое. Десятка — это уже «точка обживания», а отметка 10+ — рубеж зримого экспансионизма. Есть у этой активности и еще один оттенок: две новейшие точки сети Kuzina открылись в местах, которые у операторов этого сегмента слывут «адресом мечты». Десятая расположена на фудкорте ТРЦ «Мега-Белая Дача II» (в крупнейшей по метражу и трафику «Меге» России), а одиннадцатая — на Ленинском проспекте. Таким образом, количество заведений в портфеле ООО «Кузина» увеличилось до 63.

Заведение на Ленинском проспекте сконфигурировано в концепте кондитерской у дома и в физическом смысле от других «кузин» этого формата разительных отличий не имеет. Знаковость одиннадцатой столичной «Кузины» — именно в ее адресе. Дело в том, что именно Ленинский проспект числится у операторов, работающих в сегменте демократичных кофеен, кондитерских и кафе, самой «лакомой» московской магистралью. Поскольку социология и демография этого района, композиционным каркасом которому служат Ленинский проспект, пересекающий его Ломоносовский проспект и проспект Вернадского. идеально соответствует именно целеполаганию молодежного общепита — с доминированием кофе, кофейных напитков, десертов и легких завтраков.

В этом московском районе наибольшая концентрация студенчества: главный корпус МГУ и его кампус, студенческий городок знаменитой «Губки» (Государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина), Институт государственного администрирования и другие, — всего около 20 вузов различного профиля. Фактически Ленинский проспект состоит из россыпи вузовских корпусов, что делает его пешеходный и наземно-транспортный трафик «очень молодым» — в значительной мере состоящим из студентов и аспирантов, из людей в возрастном диапазоне 17-30 лет, очень отзывчивых на предложения по части кофе и интересных «вкусняшек», с нетолстыми кошельками, зато с высоким покупательским тонусом и высокой медиа-средовой активностью.

В гастрономические потребности этой аудитории больше всего хотят вписаться именно демократичные кафе, кофейни и кондитерские. Потому меню Kuzina (классические и авторские кофейные напитки, напитки на основе чая, свежая выпечка, десерты и большой ассортимент тортов собственного производства) — это весьма точное попадание в публику именно на данной локации.

Точка в «Меге», открытая до того, под занавес 2019 года — тоже адрес из обоймы уверенно успешных. Но там лакомой чертой места служит массовость и заведомая непрерывность потока, сам же этот поток в социодемографическом смысле не столь «колоризован» — это просто поток посетителей ТРЦ.

А вот дебют на Ленинском — это первый опыт работы бренда Kuzina c социально концентрированной аудиторией. Ленинский проспекта в городской мифологии современной Москвы числится «хипстерской милей». Это не единственная московская магистраль с подобным прозвищем, но другие его носители — Остоженка, Хамовники — это сфера активности более «тяжелых» общепитовских брендов, более дорогих и чопорных кондитерских.

ООО «Кузина» имеет в Москве собственное производство, стратегия развития сети подразумевает 3 основных формата: магазин-кондитерская у дома, магазин в торговом центре и корнер. Заведения работают в Новосибирске, Москве, Барнауле, Томске, Якутске — как под собственным управлением ООО «Кузина», так и по франшизе. В качестве локаций для открытия точек компания выбирает и центр города, и спальные районы.

Как подчеркнули в пресс-службе компании «Кузина», специфика столичного Ленинского проспекта, безусловно, учитывалась как фактор выбора. Причем не исключается и дальнейшее «укоренение» сети в этом самобытном районе, ибо в числе форматов есть и корнер в ВУЗе. А вузы в этом месте — во вдохновляющем изобилии.

Фото из группы компании Кузина в VK