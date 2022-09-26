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Как в школе: пройди тест и получи промокод в «Лицей»

  • 26/09/2022, 11:25
«Ростелеком» предлагает школьникам Новосибирской области и их родителям стать пользователями образовательного сервиса «Лицей» на выгодных условиях.

бизнесЧтобы получить подписку в подарок на 45 дней, нужно пройти тест на сайте платформы, зарегистрироваться в системе и до 31 октября ввести полученный промокод в разделе «Мои занятия».

Задания теста подойдут для совместного решения всей семьей и пригодятся в обычной жизни. Например, один из вопросов помогает узнать, что покупать выгоднее: две маленьких пиццы или одну среднюю? Также на сайте доступен для скачивания чек-лист «Как увлечь ребенка учебой», который поможет правильно начать новый школьный год.

«Лицей» — это цифровой сервис, программа которого соответствует федеральным государственным образовательным стандартам. Трудный урок можно дополнительно разобрать на платформе и закрепить знания с помощью тренажеров. Дополнительный раздел с развивающими курсами включает в себя занятия на развитие логики, памяти и креативности.

«Сервис “Лицей” — это не только лекции и уроки. Это еще и отработка практических навыков, чтобы теория не осталась просто в виде заученных формул и определений. Именно поэтому платформа подходит ученикам в разных ситуациях, одним — чтобы изучить пропущенный материал, другим — научиться верно использовать уже полученные знания», — сказал Виталий Лапицкий, директор по работе с массовым сегментом Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Уже сейчас старшеклассники могут начать готовиться к ОГЭ и ЕГЭ в «Лицее», выбирая удобное для них время и необходимый для изучения предмет. Например, для выпускников 11-х классов в сервисе доступны курсы для подготовки к экзаменам по математике, русскому языку, химии и обществознанию.

Подробнее об образовательном контенте «Лицея» можно узнать на сайте или по телефону 8 800 350 03 35.

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Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : телеком Ростелеком образование


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