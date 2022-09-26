От частичной мобилизации в Новосибирской области освободят ценных специалистов

— На территории области продолжается частичная мобилизация. Первые дни прошли достаточно четко, организованно, без серьезных сбоев и накладок, без ошибок. Хотел бы поблагодарить глав городов и районов, председателей муниципальных комиссий. Уверен, что Новосибирская область выполнит задачи, поставленные перед нами главой государства, — сообщил на оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Важно обратить внимание: главная задача, которая стоит перед нами — обеспечить выполнение частичной мобилизации в связи с доведенным заданием. Однако мы также должны сохранить работоспособность организаций в регионе. Не только тех, которые попадают под бронирование и обозначены на федеральном уровне, но и тех, от которых зависит жизнедеятельность отдельных населенных пунктов области, — подчеркнул Травников. — Нельзя допускать, чтобы призывались уникальные специалисты, от которых зависит жизнь и деятельность предприятий. Им нужно предоставлять отсрочку.

Глава региона напомнил, что в обществе на разных уровнях говорится о недопустимости ошибок при проведении частичной мобилизации.

По его словам, вчера этот вопрос обсуждался на совещании в правительстве области, где были согласованы необходимые механизмы и порядок действий. О каких предприятиях идет речь, губернатор не уточнил.

— Просьба использовать отработанные механизмы в работе. Это должны быть индивидуальные решения в отношении уникальных специалистов, от которых зависит работа отдельных предприятий и организаций, — пояснил Андрей Травников. — Наша задача — найти баланс: обеспечить частичную мобилизацию и сохранить условия для социально-экономического развития региона.

Напомним, указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. 23 сентября Минобороны РФ и Правительство РФ озвучили, кто не попадает под частичную мобилизацию.

Ранее редакция сообщала, с какими сложностями может столкнуться бизнес при частичной мобилизации.