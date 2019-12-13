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Все прошло, а мы остались

Новосибирский музыкальный театр поставил биографический мюзикл о зубре русского рока, доведя сценографию до уровня анимации.
  • 13/12/2019, 17:05
Автор: Игорь Смольников
Все прошло, а мы остались
Юрий Шевчук о себе говорит как о человеке, который всегда против. Неважно, против чего.

Юрий Шевчук дожил до мюзикла о себе. Да, для тех, кто застал 80-е хотя бы ребенком, это звучит причудливо: когда часть твоей жизни уже литературный сюжет с привкусом историзма — это неожиданно. Ибо пугает вмиг осознанная огромность прожитого.

Ну, а для тех, кому «двадцать и около», Шевчук в виде героя мюзикла не покажется чуднее Эвиты Перон, Фриды Кало или Есенина, к примеру. Он для них из той же обоймы  исторический персонаж, дядька с портрета. Это поколение живет по большей части русским рэпом. А цивилизация, породившая странную реалию «русский рок», для него лишь чуть-чуть ближе Пунических войн. В общем, что-то давнее. Нечто, про что уже можно рассказывать ярко-условным, эстетским языком. Почти фреской.

И в том, что рок-мюзикл «Фома» по пьесе Константина Рубинского — зрелище подчеркнуто «картинное», есть своя неумолимая логика. Это уже очень, очень далеко. Про это уже можно рассказывать узорчатым слогом.

Мюзикл «Фома», поставленный Филиппом Разенковым получился, в первую очередь, как раз таким  орнаментальным, чарующе визуальным. Пожалуй, в ряду новейших премьер эта  самая графически оригинальная. Мир «Фомы»  это практически целиком рисованная реальность, где все сделано из картона и крафт-бумаги, словно нарисовано гигантским фломастером и сангиной.  Сценографы «Фомы» Елена Вершинина и Екатерина Малинина профессию осваивали в Петербурге, в Государственной академии театрального искусства, так что визуализация шевчуковского мира у них получилась и узнаваемой, и нескучной.

Да, там все нарисованное    в самом буквальном смысле. Не только задники-фоны, не только стены-выгородки, а вообще все обиходные предметы, с которыми контактируют персонажи. Мебель, посуда, бытовая техника. Сюрреалистические декорации тут не просто матчасть, а живые участники повествования. Практически анимация человеческих пропорций. Конечно, для актера реалистично сидеть на нарисованном кресле или отпить из нарисованного двухмерного стакана  некоторая морока. Но эта тотальная нарисованность сюжету очень идет. Во-первых, намекает на флер эпоса. На то самое «жили-были» и «давным-давно».

Во-вторых, намекает на вузовскую предысторию главного героя. Как известно, Юрий Шевчук до того как стать музыкантом, не стал художником. Это, к слову, оптимальный вариант сюжета «Я не стал художником»: лучше уж так, а не как один австрийский мальчик.

Впрочем, на художническом студенчестве героя спектакль особо не концентрируется.  А сам город, где сие студенчество протекало, показан подвижной картонно-крафтовой графикой почти как иллюстрация к Салтыкову-Щедрину. То есть как жуткая хтонь вне географии и хода времени. Где продвинутые студенты гордо именуют друг друга хиппарями и хиппанами. В 80-х, Карл! Ну, весть о том, что Чарльз Мэнсон поставил на хиппи-романтике красную точку еще в 1969-м, до Уфы брела пешком — и к 80-м еще не добрела. Там еще не очень осознали, что Битлы распались и Леннон убит. Так бывает, провинция-с.

Те, кто постарше, могут еще догадаться, что первая локация «Фомы» — это вообще-то крупный город-миллионник, региональная столица в 70-80-х. А более юным и простодушным — да, им будет удобнее осознавать стартовую территорию «Фомы» как салтыковско-щедринский Аид. Так воспарение героя будет выглядеть рельефнее. Воспарение вписано во вторую часть «Фомы» – феерически яркую и, честно говоря, более живую.

К слову, Фома  это и есть имя протагониста в спектакле. А вовсе не Юрий. Хотя, конечно, всем понятно, кто есть кто.

И в этом содержится и занятная оговорочка — такое подсудное признание, нередкое для автобиографий. Юрий Шевчук о себе говорит как о человеке, который всегда против. Неважно, против чего. Против всего, что конкретно здесь и сейчас числится мейнстримом и бесспорной истиной. Например, сегодня дважды два равно четырем. И потому Шевчук будет настаивать на том, что не четырем, а пяти. И будет пламенно петь про это. И в интервью упоминать. Но если арифметика капитулирует перед его напором (представим такое веселое безумие) и узаконит «2х2=5», то Шевчук тотчас же сменит вектор протеста. И начнет настаивать на том, что два в квадрате — это таки четыре. Или шесть. Но не пять. Он не хочет, чтобы пять. Это несправедливо!

И так во всем. Про эту милую особенность маэстро осведомлены практически все, кто общался с ним дольше сорока минут. Ну, это его фишка. Человек такой, самобытный. Человек-протест. И имя его сценическому двойнику досталось не столько от библейского Фомы, сколько от Фомы Сергея Михалкова. От абсурдно протестного ребенка, мальчика-наоборотика. Помните? «В одном переулке стояли дома, в одном из домов жил упрямый Фома. Ни дома, ни в школе, нигде, никому не верил упрямый Фома ничему…»

В уфимском прологе мы как раз и видим почти того михалковского пионера, дожившего до студенческого возраста. Там, конечно, есть и обоснованная мотивация этой тотальной протестности  в виде тетки-«препода» из условного вуза, в виде комсомольского комитета из одинаковых синеблузных статистов, в виде гротескно квадратного «человека из органов».

Во второй части, посвященной поздним 80-м, 90-м и 2000-м, сделанной настолько красочно, что каждая мизансцена просится в рамку, тоже есть антагонисты, адресаты осмысленного протеста. Но запоминается именно то самое ребячливое упрямство. Которое не вопреки кому-то, а «просто так». Мол, такой вот я.

С этим, кстати, и спорить-то уже не хочется. Да, знаем, что такой, привыкли уже. Да, Юрий Шевчук и в реальном воплощении не боится быть нелепым. И у него это зачастую отлично получается. Особенно, когда он пытается сунуться в темы, не терпящие художнического наива и рельсо-шпального простодушия. За последнюю из попыток ему прилетела жестяная корона «Юры-музыканта» и пребольно в лоб стукнула. К его чести, Шевчук вполне осознает, что это  плата за избранное амплуа вихрастого михалковского протестанта. И даже, кажется, догадывается, что образ «мальчик-наоборотик» поистерся. Но другого не нажито, потому, мол, работаем с тем, что есть.

И стихи у него тоже очень разные по уровню. От тех, что вошли в антологию русской поэзии, в компанию к Пастернаку и Есенину, до совсем-совсем чудовищных. До просто постыдных. Дефектных даже не на художественном, а на сугубо филологическом уровне. Вызывающих желание подарить автору учебник русской грамматики за второй класс.

Это, впрочем, не порок, а естественная издержка плодовитости. Когда стихов и песен очень-очень много, предсказуемо, что и качество у них будет разным. К счастью, стихи-уродцы и песни-уродцы в литературную основу «Фомы» не вошли. А вошедшие достаточно естественно звучат в устах героев. Живее, чем, например, звучали песни сов-рус-рока в фильме «Стиляги».

У Тодоровского-младшего условности песен приходилось натягивать на конкретику персонажей, потому мир «Стиляг» по итогу был обильно завален порванными совами и сломанными глобусами. А у Шевчука песни больше личностные и исповедальные. Потому и в спектакль-байопик они вплетаются живо и легко. И даже словесная громоздкость некоторых из них легчает  будто растворяется. Так что и совы здоровы, и глобусы целы.

Более того, песен, написанных специально к мюзиклу, там практически нет. Все вокальные монологи и диалоги — давно существующие композиции, которые людям в возрастном диапазоне от 38 до 60 известны наизусть (Шевчук — он в лучших своих поэтических воплощениях запоминается не хуже Пушкина и Некрасова). А тем, кто младше, антологический строй «Фомы» и вовсе не покажется странным. Для них все, что на сцене  внове, все — колоритная историческая экзотика. Ожившие картинки далекого мира, в котором телефоны были большими, а песни  сложными.

Фото Дарьи Жбановой

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