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Столичный автозавод «Москвич» вновь запустил серийную сборку автомобилей

  • 24/11/2022, 10:51
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Столичный автозавод «Москвич» вновь запустил серийную сборку автомобилей
Приоритетным направлением деятельности завода станет производство электромобилей на собственной платформе с поэтапным повышением уровня локализации автокомпонентов.

Всего через полгода Московский автомобильный завод «Москвич» возобновил работу, благодаря соглашению о сотрудничестве с технологическим партнером ПАО «КАМАЗ», сообщает мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в телеграм.

Первой моделью, поставленной на конвейер после возобновления работы завода, стал «Москвич 3». Это модель кроссовера, которая оснащена бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л.с., 210 Н·м) в паре с автоматической трансмиссией CVT или шести-ступенчатой механической коробкой передач.

Приоритетным направлением работы завода станет производство электромобилей на собственной платформе с поэтапным повышением уровня локализации автокомпонентов.

На I этапе будет осуществляться крупноузловая сборка (DKD) автомобилей «Москвич 3» и электромобилей с постепенным повышением доли локализации, на II этапе с 2023 г. параллельно с DKD будет начата мелкоузловая сборка (CKD), а уровень локализации вырастет за счет привлечения более широкого пула российских поставщиков автокомпонентов. И на III этапе на заводе будет дан старт производству собственного электромобиля из важнейших российских компонентов на универсальной платформе.

— Задача на ближайшее время – наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков до конца 2023 года. Следующим этапом будет создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства которого запланирован на конец 2025 года, — рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Открытие продаж нового городского кроссовера «Москвич 3» в Москве и ЦФО прогнозируют на декабрь текущего года.

Следует отметить, что благодаря запуску полномасштабного производства на заводе «Москвича», еще около 40 тысяч человек получат рабочие места.

 

Ранее редакция сообщала, что новый «Москвич» должен быть дешевле китайских конкурентов.

Фото с телеграм-канала завода

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Россия

Теги : российский автопром Москвич автопроизводство автозавод Москвич


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