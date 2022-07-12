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Как защищаются права клиентов подсанкционных брокеров

  • 12/07/2022, 10:13
новости Сибири
В каких случаях сохраняется налоговый вычет при переводе активов с индивидуальных инвестиционных счетов.

Переводы иностранных ценных бумаг от одного профучастника к другому не влияют на возможность получить налоговый вычет, если такие переводы были связаны с санкциями и соответствуют ряду условий. Информационное письмо об этом Банк России направил брокерам и депозитариям. Письмо подготовлено на основе разъяснений Минфина.

Налоговый вычет по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) сохраняется в следующих случаях:

— менялся только депозитарий, в котором учтены иностранные ценные бумаги, а их учет на прежнем ИИС не прекращался;

— один профучастник передал другому все активы, учитываемые на ИИС, с одновременной передачей всех прав и обязанностей по договору инвестиционного счета;

— при переводе активов от одного профучастника к другому учет на ИИС иностранных ценных бумаг был прекращен, но клиент заключил договор на ведение ИИС у нового профучастника и в течение месяца после этого расторг договор с прежним.

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Банк России рекомендовал брокерам и депозитариям информировать клиентов, чьи активы переведены таким образом, о сохранении права на налоговый вычет и оказывать им содействие в его получении.

Совместно с органами исполнительной власти Банк России прорабатывает способы защиты прав клиентов подсанкционных брокеров, активы которых переводились по другим схемам.

По данным ЦБ РФ, по итогам 3 месяцев 2022 года на брокерском обслуживании в РФ находилось 23.1 млн клиентов. Объем активов на брокерском обслуживании — более 15 трлн рублей. В Сибирском федеральном округе 2,7 млн клиентов, объем средств на брокерском обслуживании —514,8 млрд руб, из них 383 млрд — активы физлиц. В общем объеме активов 84 млн составляют денежные средства (средства физлиц — 39 млн руб), ценные бумаги — на 473 млн руб (334 млн руб), драгметаллы — 88,9 млн руб (88,9 млн руб.). Кроме того, на доверительном управлении у брокеров в Сибири находится 103,3 тыс клиентов — большая часть физлица, объем средств в ДУ — 86,1 млн (79 млн руб.).

В округе по количеству клиентов, находящихся на брокерском обслуживании, лидирует Красноярский край — 481,2 тыс (89 млрд руб, из них 70 млрд средства физлиц). На втором месте Новосибирская область — 472,7 тыс (164 млрд руб, из них 96 млрд средства физлиц). Большую часть и у новосибирцев и у красноярцев занимают вложения в ценные бумаги.

 

Ранее редакция сообщала, что каждый десятый новосибирец, инвестирующий до миллиона рублей, не обладает специальными знаниями. 

Фото: pixabay.com автор: geralt

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Рубрики : Финансы Инвестиции

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : финансы налоги инвестиции брокер


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