Какая капуста поможет сбросить лишний вес, рассказала эксперт

По совету врача-диетолога Елены Соломатиной, людям, которые стремятся к похудению, следует добавить в свой ежедневный рацион квашеную белокочанную капусту, пишет издание «Вечерняя Москва».

Эксперт пояснила, что в данном продукте есть тартроновая кислота, которая блокирует переход углеводов в жир. А для того, чтобы эффект был более ощутимым, специалист порекомендовала делать ее с минимальным количеством соли.

Квашеная капуста очень полезна, так как богата клетчаткой, способной выводить лишний сахар из организма. Кроме того, в ней есть янтарная кислота, дающая энергию клеткам и улучшающая метаболические процессы.

Капусту лучше не включать в свой рацион, если присутствуют заболевания желудочно-кишечного тракта и щитовидной железы, добавила врач. Также не следует увлекаться данным продуктом питание людям за 50 и, если принимать, то с осторожностью. Врач предупредила, что большое количество клетчатки во взрослом возрасте может стать причиной вздутия живота и метеоризма.

Если это новый продукт для человека, то в его кишечнике резко начнет меняться микробиом и соотношение полезных бактерий, что неминуемо приведет к неприятным ощущениям. Блюдо лучше пробовать маленькими порциями в измельченном виде или после термической обработки.

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