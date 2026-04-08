Промышленная площадка СГК становится местом для диктанта

В Новосибирске впервые открывают центр управления городским теплоснабжением для массовой акции. Площадкой для «Тотального диктанта» становится новый диспетчерский пункт Новосибирской теплосетевой компании на улице Серебренниковской. Обычно сюда поступает информация с тысяч датчиков и цифрового оборудования, но в день акции сюда придут те, кто хочет проверить свою грамотность.

В АО «СГК-Новосибирск» рассказали, что после завершения письменной части участники смогут осмотреть диспетчерский центр. На огромном экране-портале в реальном времени отображаются все параметры работы сложной инженерной системы. Гостям покажут, как современные технологии управляют потоками тепла в большом городе.

Читать текст диктанта на этой площадке пригласили Елену Щукину — директора Музея города Новосибирска. В начале 2026 года Музей и СГК проводили на площади Ленина совместную фотовыставку к столетию местной энергетики.

Компания не впервые поддерживает просветительскую акцию. Раньше «Тотальный диктант» уже проходил на промышленных объектах — ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4. В 2026 году записаться на офлайн-площадки в Новосибирске можно с 8 апреля на официальном сайте проекта. Предусмотрен и онлайн-формат участия.

Сама акция состоится 18 апреля в 23-й раз. В прошлом году к ней присоединились более 1,3 миллиона человек из 50 с лишним стран. Автором текста-2026 стал писатель Алексей Варламов, ректор Литературного института. Его работа посвящена детству Александра Сергеевича Пушкина и отношениям будущего поэта с родителями.