Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

Новосибирцы написали Тотальный диктант в управлении теплосетями города

Автор: Юлия Данилова

Дата:

После завершения акции горожане приняли участие в экскурсии в новом объекте энергокомпании

Новый диспетчерский центр «Новосибирской теплосетевая компания (НТСК, СГК) впервые стал площадкой для проведения Тотального диктанта. Эта акция была приурочена к 80-летию основания управления теплосетями в Новосибирске.

Елена Щукина, директор Музея города Новосибирска диктовала текст, написанный писателем Алексеем Варламовым специально для Тотального диктанта. История про сумбурную жизнь и противоречивый характер Осипа Абрамовича Ганнибала — деда великого русского поэта Александра Пушкина.

Щукина отметила, что текст оптимальный для диктанта — средней сложности, с немалым количеством знаков препинания. В нем встретились два слова, которые уже вышли из обихода — «арап» и «епитимья». От участников чаще всего звучали просьбы диктовать помедленнее. Жители Новосибирска, которые пришли на Тотальный диктант, признались, что уже отвыкли писать от руки.

После диктанта сотрудники энергокомпании провели экскурсию для горожан в новый диспетчерский центр НТСК. С этой площадки осуществляется управление теплосетевым комплексом в контуре СГК: 2 тысячи 761 км трубопроводов, 10 насосных станций, 477 центральных тепловых пунктов, 23 котельные. Заместитель главного инженера по режимам Новосибирской теплосетевой компании Роман Корниенко выступил в роли экскурсовода и пояснил, что операторы центра контролируют своевременное поступление ресурсов 80% жителям города.

Гости поинтересовались как компания решает вопрос с обновлением теплосетей, чтобы исключить порывы и отключения домов новосибирцев от теплоснабжения. Корниенко напомнил, что в 90-е и начало 2000-х годов работы по модернизации теплосетевого хозяйства города практически не проводились.

— Сейчас СГК вкладывает средства в реконструкцию тепловых сетей — уже за первые пять лет видим динамику: износ снижается. Также параллельно выстраиваем систему онлайн-контроля за работой оборудования. Это помогает нам эффективно содержать имущество, ускорять время реагирования на проблемы. В 2022 году начали активное внедрение цифрового контроля. Благодаря реализованным проектам срок существования дефекта сократился вдвое, — рассказал он.

Стоит отметить, что СГК уже четвертый год выступает партнером акции Тотальный диктант. Ранее акция проходила на теплоэлектростанциях Новосибирска: на ТЭЦ-4 и дважды — на ТЭЦ-2.

Фото предоставлены СГК, автор: Константин Стремоусов.

Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : тотальный диктант СГК НТСК

326
1
0
В Новосибирске ожидается потепление до +25 градусов

Автор: Артем Рязанов

Синоптики Западно-Сибирского УГМС рассказали о погоде на третью декаду апреля.

Среднедекадная температура поднимется до +6...+12°C, что превышает климатическую норму на 1...3°C. В северной части региона температура будет близка к норме.

Читать полностью

Мировая премьера прозвучала на открытии фестиваля в Новосибирской филармонии

Открыла фестиваль грандиозная мировая премьера. На сцене крупнейшей филармонии страны впервые прозвучала кантата «Сибирская сага» – величественное сочинение для оркестра, хора и солистов. Его автор — молодой композитор Эльмир Низамов вдохновлялся мощью и красотой сибирской природы, культурным многообразием народов, проживающих на этой богатой земле. В музыке можно услышать и шум бескрайней тайги, и голоса птиц, и звуки шаманского бубна, и горловое пение.

Кантата «Сибирская сага» – это богатая история сибирского края, переданная через глубину народной музыки. Мировую премьеру представил старейший музыкальный коллектив страны – Русский академический оркестр Новосибирской филармонии, которому в следующем году исполнится 100 лет. Вместе с оркестром сочинение исполнила Новосибирская хоровая капелла, Анастасия Лысякова (вокал), Евгений Аверин (горловое пение) и дирижер Рустам Дильмухаметов.

Читать полностью

Территорию с рекордным количеством ветхого жилья выставили на торги в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэрия города Новосибирска ищет застройщика, который в рамках комплексного развития территории будет работать на площадке в границах улиц Кошурникова, Добролюбова, Стофато в Октябрьском районе.

Как подчеркнули в муниципалитете, этот проект на территории в 6 га является самым объемным в городе по количеству ветхих и аварийных многоквартирных домов: 41 дом.

Читать полностью

В России предложили списывать долги за ЖКУ онлайн

Автор: Артем Рязанов

Минстрой России разрабатывает законопроект, который позволит списывать долги за жилищно-коммунальные услуги онлайн по всей стране. Этот законопроект планируют внести в Государственную думу после завершения эксперимента, который сейчас проходит в 19 регионах России.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 1 января 2024 года в России оплачено 97,9% счетов за коммунальные услуги. Среди тех, кто имеет прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, этот показатель составляет 96,8%. Минстрой проводит эксперимент, направленный на улучшение взаимодействия государственных цифровых систем в процессе взыскания задолженности по ЖКУ.

Читать полностью

Выбран подрядчик для второго этапа благоустройства парка Бугакова в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Конкурс по выбору подрядчика для дальнейшего благоустройства Бугакова-парка успешно завершён.

В настоящее время эксперты разрабатывают документы для заключения соглашения. После завершения этого процесса подрядчик начнёт работы. О какой компании идет речь в мэрии не уточняют. На сайте тендерной документации информации также пока нет.

Читать полностью

Лифт обрушился на мужчину в ТЦ Татарска под Новосибирском

Автор: Артем Рязанов

В городе Татарске, расположенном в Новосибирской области, произошёл несчастный случай в одном из торговых центров: грузовой лифт рухнул на человека.
Татарская межрайонная прокуратура начала проверку по факту получения травмы местным жителем в результате инцидента в торговом центре.

— По предварительной информации, двое мужчин откликнулись на объявление о разовой подработке по погрузке товаров, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Читать полностью
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество

Новосибирцы написали Тотальный диктант в управлении теплосетями города

Бизнес

Russ наращивает присутствие на рекламном рынке Сибири

Общество

В Новосибирске ожидается потепление до +25 градусов

Культура

Мировая премьера прозвучала на открытии фестиваля в Новосибирской филармонии

Власть Город Недвижимость

Территорию с рекордным количеством ветхого жилья выставили на торги в Новосибирске

Власть Общество

В России предложили списывать долги за ЖКУ онлайн

Власть Город Общество

Выбран подрядчик для второго этапа благоустройства парка Бугакова в Новосибирске

Бизнес ПроБизнес

В Новосибирске начала работу «горячая линия» Бюро по защите прав предпринимателей

Бизнес

«Сибантрацит» масштабирует проект «От первого лица»

Власть

Жители Новосибирской области выберут объекты для благоустройства

Бизнес

Новосибирские аграрии готовятся экспортировать отруби в Китай

Общество

Лифт обрушился на мужчину в ТЦ Татарска под Новосибирском

Бизнес

Сбер: сибиряки вдвое охотнее берут кредиты наличными и еще активнее погашают задолженность

Бизнес

Новосибирский бизнес начал получать штрафы за неуплату экосбора

Туризм

Выставка «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм в Сибири» в Новосибирске

Общество

Шесть новых дачных автобусных маршрутов запустят из Новосибирска

Власть Отставки и назначения

Министра сельского хозяйства Новосибирской области Шинделова сняли с должности

Общество

Ограничения на рыбалку введены в Новосибирской области

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Прямым текстом

Денис Борисов: Гагарин — это не про «всегда быть первым», а про «всегда вести вперёд»

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности