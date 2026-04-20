Новосибирцы написали Тотальный диктант в управлении теплосетями города

Новый диспетчерский центр «Новосибирской теплосетевая компания (НТСК, СГК) впервые стал площадкой для проведения Тотального диктанта. Эта акция была приурочена к 80-летию основания управления теплосетями в Новосибирске.

Елена Щукина, директор Музея города Новосибирска диктовала текст, написанный писателем Алексеем Варламовым специально для Тотального диктанта. История про сумбурную жизнь и противоречивый характер Осипа Абрамовича Ганнибала — деда великого русского поэта Александра Пушкина.

Щукина отметила, что текст оптимальный для диктанта — средней сложности, с немалым количеством знаков препинания. В нем встретились два слова, которые уже вышли из обихода — «арап» и «епитимья». От участников чаще всего звучали просьбы диктовать помедленнее. Жители Новосибирска, которые пришли на Тотальный диктант, признались, что уже отвыкли писать от руки.

После диктанта сотрудники энергокомпании провели экскурсию для горожан в новый диспетчерский центр НТСК. С этой площадки осуществляется управление теплосетевым комплексом в контуре СГК: 2 тысячи 761 км трубопроводов, 10 насосных станций, 477 центральных тепловых пунктов, 23 котельные. Заместитель главного инженера по режимам Новосибирской теплосетевой компании Роман Корниенко выступил в роли экскурсовода и пояснил, что операторы центра контролируют своевременное поступление ресурсов 80% жителям города.

Гости поинтересовались как компания решает вопрос с обновлением теплосетей, чтобы исключить порывы и отключения домов новосибирцев от теплоснабжения. Корниенко напомнил, что в 90-е и начало 2000-х годов работы по модернизации теплосетевого хозяйства города практически не проводились.

— Сейчас СГК вкладывает средства в реконструкцию тепловых сетей — уже за первые пять лет видим динамику: износ снижается. Также параллельно выстраиваем систему онлайн-контроля за работой оборудования. Это помогает нам эффективно содержать имущество, ускорять время реагирования на проблемы. В 2022 году начали активное внедрение цифрового контроля. Благодаря реализованным проектам срок существования дефекта сократился вдвое, — рассказал он.

Стоит отметить, что СГК уже четвертый год выступает партнером акции Тотальный диктант. Ранее акция проходила на теплоэлектростанциях Новосибирска: на ТЭЦ-4 и дважды — на ТЭЦ-2.