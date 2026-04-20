Одной из площадок для проведения Тотального диктанта в Новосибирске стала «Башня»

В этом году Тотальный диктант проходил в Новосибирске в 23-й раз. В городе было организовано 50 площадок. Самые крупные разместились в Новосибирском государственном университете (НГУ), НГТУ и кинотеатре «Победа».

Столицей акции стал город Улан-Удэ. Там автор текста, лауреат премии «Большая книга» Алексей Варламов, прочитал своё произведение перед участниками.

Впервые к акции присоединилось креативное пространство «Башня», расположенное у площади Маркса.

— Идея провести Тотальный в нашем центре появилась спонтанно — сам диктор, Вячеслав Горчаков предложил прочитать у нас диктант, — рассказала Om1 Новосибирск директор «Башни» Татьяна Конкина.

Вместимости Башни хватило, чтобы принять всех участников акции — верхний этаж вмещает 70–90 человек. За сутки зарегистрировались 90, а в итоге пришли 80.

Главной проблемой спикер назвала отсутствие столов на площадке, где разместились около 30 человек. Часть участников писали диктант на планшетках, как и на многих других площадках.

По словам Конкиной, такое мероприятие большой плюс для популяризации Башни: по пути на 8 этаж люди узнают место, успевают рассмотреть интерьеры, посмотреть текущие выставки и узнать о событийной программе.

— Я, перед написанием диктанта, сразу пошутила в микрофон — «вы находитесь в водонапорной башне, тут ещё никто не писал Тотальный диктант» и, видимо, люди хорошо это восприняли, — отмечает Татьяна Конкина.

В следующем году «Башня» вновь планирует подключиться к Тотальному диктанту и закупить столы для удобства участников.

Напомним, идея проекта Тотальный диктант возникла в столице Сибири в начале 2000-х.

