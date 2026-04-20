Одной из площадок для проведения Тотального диктанта в Новосибирске стала «Башня»

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Участникам пришлось подняться на восьмой этаж

В этом году Тотальный диктант проходил в Новосибирске в 23-й раз. В городе было организовано 50 площадок. Самые крупные разместились в Новосибирском государственном университете (НГУ), НГТУ и кинотеатре «Победа».

Столицей акции стал город Улан-Удэ. Там автор текста, лауреат премии «Большая книга» Алексей Варламов, прочитал своё произведение перед участниками.

Впервые к акции присоединилось креативное пространство «Башня», расположенное у площади Маркса.

— Идея провести Тотальный в нашем центре появилась спонтанно — сам диктор, Вячеслав Горчаков предложил прочитать у нас диктант, — рассказала Om1 Новосибирск директор «Башни» Татьяна Конкина.

Вместимости Башни хватило, чтобы принять всех участников акции — верхний этаж вмещает 70–90 человек. За сутки зарегистрировались 90, а в итоге пришли 80.

Главной проблемой спикер назвала отсутствие столов на площадке, где разместились около 30 человек. Часть участников писали диктант на планшетках, как и на многих других площадках.

По словам Конкиной, такое мероприятие большой плюс для популяризации Башни: по пути на 8 этаж люди узнают место, успевают рассмотреть интерьеры, посмотреть текущие выставки и узнать о событийной программе.

— Я, перед написанием диктанта, сразу пошутила в микрофон — «вы находитесь в водонапорной башне, тут ещё никто не писал Тотальный диктант» и, видимо, люди хорошо это восприняли, — отмечает Татьяна Конкина.

В следующем году «Башня» вновь планирует подключиться к Тотальному диктанту и закупить столы для удобства участников.

Напомним, идея проекта Тотальный диктант возникла в столице Сибири в начале 2000-х.

Ранее редакция сообщала о том, что Тотальный диктант прошел в управлении теплосетями Новосибирска. 

Фото предоставлено Om1 Новосибирск, автор: Татьяна Конкина.

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Новосибирцы написали Тотальный диктант в управлении теплосетями города

Новосибирцы написали Тотальный диктант в управлении теплосетями города

Автор: Юлия Данилова

Новый диспетчерский центр «Новосибирской теплосетевая компания (НТСК, СГК) впервые стал площадкой для проведения Тотального диктанта. Эта акция была приурочена к 80-летию основания управления теплосетями в Новосибирске.

Елена Щукина, директор Музея города Новосибирска диктовала текст, написанный писателем Алексеем Варламовым специально для Тотального диктанта. История про сумбурную жизнь и противоречивый характер Осипа Абрамовича Ганнибала — деда великого русского поэта Александра Пушкина.

Промышленная площадка СГК становится местом для диктанта

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске впервые открывают центр управления городским теплоснабжением для массовой акции. Площадкой для «Тотального диктанта» становится новый диспетчерский пункт Новосибирской теплосетевой компании на улице Серебренниковской. Обычно сюда поступает информация с тысяч датчиков и цифрового оборудования, но в день акции сюда придут те, кто хочет проверить свою грамотность.

В АО «СГК-Новосибирск» рассказали, что после завершения письменной части участники смогут осмотреть диспетчерский центр. На огромном экране-портале в реальном времени отображаются все параметры работы сложной инженерной системы. Гостям покажут, как современные технологии управляют потоками тепла в большом городе.

Какие ошибки при написании тотального диктанта популярны в этом году

Автор: Марина Санькова

8 апреля россияне написали Тотальный диктант. Автором текста стал писатель из Владивостока Василий Авченко. Он создал текст, посвященный исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву.

Галина Мандрикова, заведующая кафедрой филологии факультета гуманитарного образования НГТУ в беседе с КП-Новосибирск рассказала, какие ошибки популярны в этом году и насколько сложным оказался текст.

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

