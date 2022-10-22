В 2023-2025 годах Новосибирская область ожидает уверенный рост ВРП и инвестиций

Правительство Новосибирской области на внеочередном заседании утвердило параметры прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Прогноз содержит анализ основных факторов, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие региона, и оценку динамики основных показателей развития экономики и социальной сферы.

Как отметил заместитель министра экономического развития Новосибирской области Виталий Шовтак, в регионе за 2020-2021 годы наблюдается значительный рост в сфере промышленности и сельского хозяйства:

— По показателям прироста мы опережаем среднероссийский уровень: в промышленности в 2,6 раза (11% в Новосибирской области и 4,2% в среднем по России), в сельском хозяйстве в 16 раз (18,4% в НСО и 1,1 в среднем по России).

По итогам 8 месяцев 2022 года объем платных услуг в Новосибирской области вырос на 22,6%, наибольший прирост демонстрируют услуги туристических агентств (прирост в 3,3 раза), учреждений культуры, услуги средств размещения, бытовые, почтовые и транспортных услуги. За 8 месяцев текущего года объем промышленного производства вырос на 1,9%, производство продукции сельского хозяйства — на 8,4%.

Траектория развития в 2023-2025 годах будет в значительной степени определяться эффективной реализацией мер экономического политики, направленной на содействие адаптации экономики к новым условиям и структурной перестройке. В этих условиях приоритеты социально-экономического развития Новосибирской области – это развитие человеческого капитала и социальной сферы, развитие конкурентноспособной экономики с высоким уровнем предпринимательской активности, создание современной безопасной среды для жизни, преображение городов и поселков региона, а также совершенствование государственного и муниципального управления процессами социально-экономического развития области, уточняет пресс-служба Минэкономразвития.

В ходе обсуждения вопроса была представлена характеристика этапов социально-экономического развития региона в долгосрочной перспективе. Так, в 2023-2025 годах ожидается выход на траекторию устойчивых положительных темпов роста показателей социально-экономического развития, уверенный рост ВРП (прирост на 6,1%), инвестиций (прирост на 6,4%), наращивание промышленного и сельскохозяйственного производства, рынка товаров и платных услуг. Рост реальной заработной платы прогнозируется на уровне 104,7 %.

Прогноз социально-экономического развития Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 год поддержан правительством региона и рекомендован к использованию в дальнейшей работе.

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