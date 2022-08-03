Рекламодателям

Канада и США расширили санкции против России, норвежская химическая компания Jotun уходит из страны

  • 03/08/2022, 17:37
Автор:
Канада и США расширили санкции против России, норвежская химическая компания Jotun уходит из страны
Новые санкции и исход иностранного бизнеса. Дайджест за 3 августа.

Канада ввела санкции против 43 граждан РФ и 17 предприятий.

В него вошли руководитель международного вещания информационного агентства и радио Sputnik Антон Анисимов. Остальные физлица, попавшие в список — российские военные из 65 мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии.

Среди юридических лиц под санкции попали научно-производственные предприятия «Алмаз» и «Салют», пермский завод «Машиностроитель», Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов и др.

США ввели санкции и против Рашникова, Гурьевых, Мельниченко, Пумпянского.

Под запрет также попали Магнитогорский металлургический комбинат, а также фонд, институт и технопарк «Сколково».

Кроме того, власти США вводят визовые санкции в отношении 893 российских официальных лиц, включая членов Совета Федерации и военных, а также против 31 официальных лиц третьих стран за поддержку присоединения Крыма.

Внесение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами, которым также запрещен въезд в страну.

Также США приняли решение ввести односторонние санкции в отношении еще 24 предприятий, представляющих технологический сектор и оборонно-промышленный комплекс России, передает ТАСС.

— Мы также навязываем дополнительные издержки военной машине России, вводя санкции на основании исполнительного указа [президента США] 14024 [от апреля 2021 года] в отношении 24 российских оборонных и связанных с технологическим сектором предприятий, — говорится в документе.

В нем утверждается, что новые ограничения помогут «еще больше изолировать оборонную и высокотехнологичную отрасли промышленности России» и сократить поступления от них в государственный бюджет.

Международный экзамен по английскому языку TOEFL теперь недоступен россиянам. Ресурс «Медиазона» сообщает, что организация ETS запретила россиянам регистрироваться на экзамен и создавать учетные записи.

С подобной проблемой столкнулись претенденты на сдачу. На сайте TOEFL появилось предупреждение, что ограничение введено Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США.

Также теперь нет возможности отправить результаты теста в университеты. ETS сообщила, что запрет коснулся граждан РФ и Северной Кореи.

Однако компании ETS смягчила принятое решение, и с 4 августа граждане РФ смогут экзаменоваться на знание английского языка, но только за границей или в онлайн формате, если «у них не будет финансовых препятствий для этого».

В марте ETS и IELTS объявили, что приостанавливают проведение экзаменов в РФ и Белоруссии, но о полном запрете участия для россиян речи не шло.

Норвежская химическая компания Jotun, являющаяся одним из мировых лидеров по производству декоративных красок, морских, промышленных и порошковых покрытий, объявила о продаже всех активов в РФ и немедленном уходе с российского рынка.

Норвежская компания присутствовала на российском рынке с 1989, а с 2017 развивала собственные производственные мощности в Ленинградской области. По ее данным, за время работы в РФ материалами Jotun окрашены большое количество промышленных и мостовых сооружений.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение РФ начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции. Наряду с этим он приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика, направленная на сдерживание РФ, имеет все признаки агрессии и является долгосрочной стратегией Запада.

Фото: pixabay.com — melissamahon

337

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина санкции бизнес


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Память героя увековечат после личного «пинка» от мэра

Ранее тема формального подхода к увековечиванию памяти военных-новосибирцев, погибших на Донбассе и Украине, уже поднималась депутатами горсовета Новосибирска.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Новосибирский эмитент задержал выплату купона по облигациям

Об этом сообщил финансовый консультант и организатор займа.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Глава новосибирского Росздравнадзора задержана полицией

Предположительно по делу о незаконном получении денег.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В Минтрансе обозначили приоритеты программы БКАД на ближайшие годы

Чтобы заказчики заранее провели конкурсные процедуры, а подрядчики закупились стройматериалами.
Читать статью >>

Актуальный разговор

новости Новосибирска

«Я маньяк, Александр, опасный серийный маньяк»

Все материалы
Лента новостей

Резидент Академпарка разрабатывает искусственный газовый гидрат для сети ресторанов

03/08/2022, 14:30

Запрет на полёты в аэропорты на юге России продлён до 11 августа

03/08/2022, 14:11

Память героя увековечат после личного «пинка» от мэра

03/08/2022, 13:58

Новосибирский эмитент задержал выплату купона по облигациям

03/08/2022, 12:11
Популярное

В исправительных центрах создадут новые рабочие места для граждан, направленных на принудительные работы

03/08/2022, 17:13

Coca-Cola сменит бренд в России

03/08/2022, 15:49

Яндекс составил рейтинг достопримечательностей Новосибирской области и Республики Алтай

03/08/2022, 11:18

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Малому бизнесу НСО стали доступны беззалоговые кредиты под 11,5% годовых

03/08/2022, 15:01

Банк Уралсиб предлагает бизнесу услугу «Электронный чек для выдачи наличных»

03/08/2022, 11:12

Технологии накоплений: половина сибиряков копят на пенсию онлайн

03/08/2022, 10:47
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска