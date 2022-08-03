Канада и США расширили санкции против России, норвежская химическая компания Jotun уходит из страны

Канада ввела санкции против 43 граждан РФ и 17 предприятий.

В него вошли руководитель международного вещания информационного агентства и радио Sputnik Антон Анисимов. Остальные физлица, попавшие в список — российские военные из 65 мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии.

Среди юридических лиц под санкции попали научно-производственные предприятия «Алмаз» и «Салют», пермский завод «Машиностроитель», Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов и др.

США ввели санкции и против Рашникова, Гурьевых, Мельниченко, Пумпянского.

Под запрет также попали Магнитогорский металлургический комбинат, а также фонд, институт и технопарк «Сколково».

Кроме того, власти США вводят визовые санкции в отношении 893 российских официальных лиц, включая членов Совета Федерации и военных, а также против 31 официальных лиц третьих стран за поддержку присоединения Крыма.

Внесение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами, которым также запрещен въезд в страну.

Также США приняли решение ввести односторонние санкции в отношении еще 24 предприятий, представляющих технологический сектор и оборонно-промышленный комплекс России, передает ТАСС.

— Мы также навязываем дополнительные издержки военной машине России, вводя санкции на основании исполнительного указа [президента США] 14024 [от апреля 2021 года] в отношении 24 российских оборонных и связанных с технологическим сектором предприятий, — говорится в документе.

В нем утверждается, что новые ограничения помогут «еще больше изолировать оборонную и высокотехнологичную отрасли промышленности России» и сократить поступления от них в государственный бюджет.

Международный экзамен по английскому языку TOEFL теперь недоступен россиянам. Ресурс «Медиазона» сообщает, что организация ETS запретила россиянам регистрироваться на экзамен и создавать учетные записи.

С подобной проблемой столкнулись претенденты на сдачу. На сайте TOEFL появилось предупреждение, что ограничение введено Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США.

Также теперь нет возможности отправить результаты теста в университеты. ETS сообщила, что запрет коснулся граждан РФ и Северной Кореи.

Однако компании ETS смягчила принятое решение, и с 4 августа граждане РФ смогут экзаменоваться на знание английского языка, но только за границей или в онлайн формате, если «у них не будет финансовых препятствий для этого».

В марте ETS и IELTS объявили, что приостанавливают проведение экзаменов в РФ и Белоруссии, но о полном запрете участия для россиян речи не шло.

Норвежская химическая компания Jotun, являющаяся одним из мировых лидеров по производству декоративных красок, морских, промышленных и порошковых покрытий, объявила о продаже всех активов в РФ и немедленном уходе с российского рынка.

Норвежская компания присутствовала на российском рынке с 1989, а с 2017 развивала собственные производственные мощности в Ленинградской области. По ее данным, за время работы в РФ материалами Jotun окрашены большое количество промышленных и мостовых сооружений.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение РФ начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции. Наряду с этим он приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика, направленная на сдерживание РФ, имеет все признаки агрессии и является долгосрочной стратегией Запада.