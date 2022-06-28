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Канада расширила антироссийские санкции, британский IHG останавливает деятельность в России и Michelin уходит из страны

  • 28/06/2022, 17:15
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Канада расширила антироссийские санкции, британский оператор гостиничных сетей IHG останавливает деятельность в России, а Michelin уходит из страны
Новые санкции и исход иностранного бизнеса. Дайджест за 28 июня.

Правительство Канады вводит санкции в отношении шести физических и 46 юридических лиц, связанных с ВПК РФ, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо на своем сайте.

— Новые меры, которые идут в дополнение к уже действующим мощным санкциям правительства Канады, включают в себя введение ограничений против шести физических и 46 юридических лиц, связанных с оборонным сектором РФ, — рассказал глава кабмина. Под санкции также попали 15 украинцев, поддерживающих действия Москвы, 13 физических лиц и два юридических лица из Белоруссии.

Кроме того, правительство Канады введет новые меры по запрету экспорта передовых технологий в Россию, в том числе речь идет о квантовых компьютерах, передовом производственном оборудовании, программном обеспечении и сопутствующих компонентах к нему. Также Оттава ввела запрет на экспорт в Белоруссию передовых технологий, которые могут быть использованы для производства оружия, на импорт и экспорт целого ряда предметов роскоши. Список к заявлению не прилагается.

Помимо этого, власти Канады по согласованию с США, Великобританией и Японией намерены ввести запрет на импорт определенных золотых изделий из России. В заявлении отмечается, что эта мера, по мнению Трюдо, «еще больше изолирует Россию от международного рынка».

В пресс-службе уточнили, что с 24 февраля этого года Канада внесла в санкционные списки уже 1 070 физических и юридических лиц из РФ, Украины и Белоруссии. Санкции связаны с проводимой Россией специальной военной операцией на Украине.

Британская IHG, владеющая сетями отелей Holiday Inn, останавливает деятельность в России, говорится в сообщении компании.

— В настоящее время мы находимся в процессе прекращения всех операций в России в соответствии с меняющимся санкционным режимом в Великобритании, США и ЕС, а также продолжающимися и усиливающимися трудностями из-за работы там, — сообщила компания.

В марте компания объявила о прекращении инвестиций в будущие проекты, деятельность по развитию и открытия новых отелей в России. Тогда же компания решила закрыть офис в Москве.

В апреле IHG сообщила, что с владельцами 28 отелей под брендом IHG в России ведутся переговоры относительно долгосрочных договоров управления и франшизы, по которым эти отели работают.

По подсчетам экспертов, решение свернуть бизнес в России может привести к потере компанией 124 миллионов долларов ежегодного дохода.

Помимо сети гостиниц Holiday Inn, IHG владеет сетью отелей Crowne Plaza. Это почти 6 тысяч гостиниц более чем в 100 странах мира.

Французский производитель автомобильных шин Michelin принял решение уйти из России и передать местные активы «нынешнему локальному менеджменту», говорится в сообщении на сайте компании.

Компания утверждает, что не может возобновить производство по техническим причинам — из-за логистических сбоев и «общей неопределенности». Ожидается, что передача контроля над активами произойдет до конца текущего года. При этом Michelin обещает создать максимально благоприятные условия для сотрудников.

Отмечается, что новая компания будет работать через независимую от головного Michelin структуру.

Michelin владеет заводом по производству шин в Московской области, на котором занято около 750 человек. Общая численность штата компании в России превышает тысячу человек. В середине марта Michelin сообщал о приостановке производства в России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Западные государства в ответ на это ввели персональные и секторальные санкции, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ. Многие частные компании приняли решение приостановить работу в России или полностью выйти из российских проектов и отказаться от инвестиций в них.

Фото: pixabay.com — melissamahon

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина санкции бизнес


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