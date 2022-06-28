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В Банке «Левобережный» снизили ставку по льготной ипотеке до 6,5% годовых

  • 28/06/2022, 17:58
Программа льготной ипотеки на новостройки подходит к концу, но вы еще можете успеть купить квартиру на первичном или вторичном рынке на выгодных условиях.

новости бизнесаМаксимальный объем кредита был увеличен до 10 млн рублей, срок составляет от 3 до 25 лет. «Благодаря снижению ставки и увеличению суммы кредита, наши клиенты получили больше возможностей для улучшения жилищных условий, а в отдельных случаях стали рассматривать для покупки жилье с повышенным уровнем комфорта», – комментирует начальник управления ипотечного кредитования Банка «Левобережный» Александр Лотобаев.

Ставка 6,5% годовых действует при первоначальном взносе от 15%, наличии зарплатной карты банка или подтверждении дохода выпиской из ПФР/справкой 2-НДФЛ, а также страховании объекта недвижимости, жизни и трудоспособности. Можно использовать материнский капитал.

Кредиты в рамках программы господдержки выдаются по льготой ставке до конца года. Получить подробную консультацию и подать заявку на ипотеку вы можете на сайте, в BL-online, по телефону 8-800-3333-555 и в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):

  • г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского 5;
  • г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;
  • г. Красноярск, ул. Молокова, 60;
  • г. Кемерово, ул. Ноградская 16;
  • г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;
  • г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина 57/1;
  • г. Томск, Совпартшкольный пер., 13;
  • г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;
  • г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : льготная ипотека


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