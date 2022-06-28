В Банке «Левобережный» снизили ставку по льготной ипотеке до 6,5% годовых

Максимальный объем кредита был увеличен до 10 млн рублей, срок составляет от 3 до 25 лет. «Благодаря снижению ставки и увеличению суммы кредита, наши клиенты получили больше возможностей для улучшения жилищных условий, а в отдельных случаях стали рассматривать для покупки жилье с повышенным уровнем комфорта», – комментирует начальник управления ипотечного кредитования Банка «Левобережный» Александр Лотобаев.

Ставка 6,5% годовых действует при первоначальном взносе от 15%, наличии зарплатной карты банка или подтверждении дохода выпиской из ПФР/справкой 2-НДФЛ, а также страховании объекта недвижимости, жизни и трудоспособности. Можно использовать материнский капитал.

Кредиты в рамках программы господдержки выдаются по льготой ставке до конца года. Получить подробную консультацию и подать заявку на ипотеку вы можете на сайте, в BL-online, по телефону 8-800-3333-555 и в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):