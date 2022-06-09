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Канада ввела дополнительные санкции, японская компания по производству точного машинного оборудования заявила об уходе из РФ, а Huawei начала закрывать свои магазины

  • 09/06/2022, 17:42
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Канада ввела дополнительные санкции, японская компания по производству точного машинного оборудования заявила об уходе из РФ, а Huawei начала закрывать свои магазины
Новые санкции и исход иностранного бизнеса. Дайджест за 9 июня.

Власти Канады ввели новые ограничительные меры в отношении российской нефтяной, газовой, химической промышленности, а также других секторов экономики, передает ТАСС со ссылкой на канадское МИД. Канадским гражданам и компаниям запретили вести какие-либо дела с представителями российских нефтяной, газовой, химической и горнодобывающей отраслей промышленности, в том числе это касается добычи угля и металлических руд

Кроме того, Оттава опубликовала список из 28 видов деятельности, связанных с нефтегазовой и химической промышленностью РФ, которые подпали под рестрикции. В частности, они касаются строительства и различного рода перевозок, компьютерных, бухгалтерских, консалтинговых, инженерных и других услуг.

Оттава с конца февраля вводит экономические санкции в отношении РФ из-за ситуации на Украине. В последний раз Канада вводила экономические рестрикции 31 мая. Тогда в списки попали четыре компании и 22 физических лица из РФ.

Японская компания DMG Mori Seiki по производству точного машинного оборудования заявила о закрытии бизнеса в России. Президент компании Масахико Мори в интервью газете The Asahi Shimbun рассказал, что компания закрыла свой сборочный завод в Ульяновске и представительство в Москве и уволила около 270 сотрудников.

Президент DMG Mori Seiki отметил, что решение о закрытии бизнеса связано с опасением подпасть под санкции против России.

Ранее в МИД Японии заявили о введении запрета на экспорт в Россию товаров, которые способствуют укреплению промышленной инфраструктуры страны, а также о расширении санкционного списка.

В него попали Россельхозбанк, Московский кредитный банк и Белорусский банк развития и реконструкции.

Китайская телекоммуникационная компания Huawei начала закрывать магазины в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

По данным агентства, на данный момент работу прекратили 4 из 19 магазинов. Ожидается, что в ближайшее время тенденция сохранится.

Среди возможных причин называется истощение запасов на складах в условиях нарушения цепочек поставок, а также снижение спроса на продукцию компании в России.

Ранее Huawei сократила поставки в Россию телекоммуникационного оборудования. Компания является одним из мировых лидеров на рынке технологий связи 5G. Российские мобильные операторы стали испытывать сложности с заключением новых контрактов.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. США и их союзники в ответ ввели против РФ масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.

Фото: pixabay.com — ElasticComputeFarm

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина санкции бизнес


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