В проекте «Наставничество» создана тысячная пара

«Наставничество» – это проект для подростков, который помогает им обрести близкого взрослого друга, который делится своим жизненным опытом и может подготовить к жизни после детского дома.

Поиск наставников стартовал в 2014 году в Новосибирске. С 2017 года фонд «Солнечный город» начал тиражирование технологии и оплату работы специалистов проекта в других регионах страны. В настоящее время проект реализуется в 22 регионах.

За время реализации проекта фонд «Солнечный город» разработал технологию, которая включает в себя этапы отбора и подготовки наставников, обучения наставников, подготовки детей, знакомство наставника и ребенка, систему поддержки пар, закрытие пары, тимбилдинг в проекте, оценку эффективности проекта через обратную связь от детей, наставников и воспитателей детских учреждений. Фонд также разработал специальную платформу nastavnichestvo.org, которая доступна всем организациям-партнерам проекта. На платформе можно заполнить анкету, вести дневник дружбы, общаться с кураторами и психологами в своем регионе.

Ежемесячно в проекте создается более 30 пар. Стать наставником может любой желающий старше 24 лет, предварительно пройдя обучение и собрав необходимый пакет документов. Среди наставников – представители различных профессий и сфер деятельности: врачи, педагоги, ведущие мероприятий, бизнесмены, госслужащие, IT-специалисты и т.д.

— Я работаю специалистом по охране труда в одном из колледжей нашего города. У меня две дочери. Желание помогать было во мне всегда. После того, как узнала о проекте «Наставничество», изучила подробнее правила и подала заявку. Очень надеюсь, что у нас быстро сложатся теплые отношения с моей подопечной, — рассказывает о своем решении участвовать в проекте Анастасия Мухина из Иваново, тысячная наставница.

По инициативе благотворительного фонда «Солнечный город» в 2020 году организации, реализующие подобные проекты, объединились во Всероссийскую ассоциацию проектов «Наставничество». Ее главная задача: развитие и координация деятельности благотворительных фондов, организаций и специалистов в области психологии, социального сиротства и наставничества. В данный момент в Ассоциацию входят 24 организаций.