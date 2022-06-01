Канада ввела новые санкции, Gett с сегодняшнего дня не работает с российскими водителями, а сервис Canva отключил доступ пользователям из РФ

Канада ввела новые санкции в отношении 22 граждан России и четырех российских компаний. В частности, в санкционный список добавлены Алина Кабаева, Россельхозбанк и Инвестторгбанк, об этом говорится на сайте канадского правительства.

Попадание в санкционные списки означает заморозку возможных активов в Канаде и запрет на въезд в страну. Ранее в заявлении МИД Канады отмечалось, что с 24 февраля 2022 года в связи с ситуацией на Украине Оттава внесла в санкционные списки уже более тысячи физических и юридических лиц РФ, Белоруссии и Украины.

Агрегатор такси Gett с 1 июня прекращает поддержку и обеспечение работы мобильного приложения для российских водителей, следует из сообщения компании водителям.

О том, что компания планирует покинуть российский рынок перевозок и доставки, Gett объявила в марте. Россия обеспечивала порядка 17% валовой прибыли компании.

Заявление о прекращении работы в РФ было сделано в день объявления о том, что Gett и Rosecliff Acquisition Corp решили отказаться от слияния такси-сервиса и SPAC-компании, по итогам которого Gett получила бы публичный статус.

По данным бухотчетности, выручка российского юрлица Gett — ООО «Геттакси Рус» — по итогам 2021 года составила 4,39 млрд рублей, чистый убыток — 674 млн. рублей.

Сервис для графического дизайна Canva отключил доступ российским пользователям, сообщается на сайте компании.

Canva — сервис для создания графического дизайна, основанный в Австралии в 2013 году. Число ежемесячных активных пользователей (MAU) составляет более 60 миллионов. Работает в 190 странах мира, штат компании составляет более 2000 сотрудников.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. США и их союзники в ответ ввели против РФ масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.