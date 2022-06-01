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Коммерческий подкуп в «Мираторге» рассмотрит суд

  • 01/06/2022, 17:17
Автор:
новости Новосибирска
Прокуратура закончила рассмотрение дела экс-руководителя новосибирского подразделения компании.

Прокуратура Калининского района г. Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Торговая Компания «Мираторг». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6, п. «г» ч. 7, ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По версии следствия, в 2020-2021 гг. руководитель общества получал от представителей коммерческих организаций, оказывающих услуги по перевозке товаров, денежные средства за увеличение количества заказов и дальнейшее сотрудничество.

Кроме того, обвиняемый получил в качестве коммерческого подкупа от представителя предпринимателя свыше 500 тыс. рублей за продажу продукции общества минуя дистрибьютора. Всего таким способом злоумышленник незаконно получил более 2 млн рублей.

Ранее пресс-служба «Мираторга» сообщала, что речь идет об Алексее Курдюкове. Он был заключен под стражу в августе прошлого года.

— Компания придерживается политики нетерпимости к воровству, коррупции, злоупотреблениям служебным положением и по отношению к своим сотрудникам, и к представителям компаний-контрагентов. Для сотрудников любого уровня компании категорически неприемлемо лоббирование чьих-либо коммерческих интересов, что является стандартным правилом как в российской бизнес-практике, так и в международной, — подчеркивали в пресс-службе.

В октябре Курдюкову была изменена мера пресечения на домашний арест.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

 

Ранее редакция сообщала, что за взятку осужден работник структурного подразделения РЖД. 

Фото: flickr.com автор: Vsevolod Knyazev

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : подкуп взятка бизнес


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