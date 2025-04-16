В Новосибирске провели операцию по устранению редкой патологии сосудов легких

Хирурги из Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина в Новосибирске оказали помощь женщине, которая мечтала открыть свой караоке-бар.

У пациентки была обнаружена редкая генетическая патология сосудов лёгких, которая привела к образованию так называемых «клубков» из сросшихся вен и артерий. Эти «клубки» нарушали нормальный кровоток, и артериальная кровь попадала в вены, минуя капиллярную сеть.

После проведения хирургического вмешательства проблема была решена.

— До конца не выяснена природа этого заболевания, факторы риска его развития. Ни на одном научном конгрессе нам не попадались доклады по этой теме — она чрезвычайно редко поднимается, а эффективных методов лечения, кроме хирургического, не существует, — сообщил заведующий научно-исследовательским отделом эндоваскулярной хирургии Центра Мешалкина, доктор медицинских наук Олег Крестьянинов.

После серии малоинвазивных и безболезненных операций женщина смогла вернуться к активной жизни. Она не только начала заниматься спортом, но и вернулась к своему давнему увлечению — вокалу. Более того, она даже открыла собственный караоке-бар.

А врачи Центра Мешалкина суммируют полученный опыт для научной периодики.

Ранее редакция сообщала о том, что пациента с гигантской опухолью спасли в Новосибирске. Операция шла восемь часов.