В НГУ рассказали о самых интересных астрономических событиях в Новосибирске

Лето для астрономов в Новосибирске, особенно за месяц до и после солнцестояния 21 июня, — это период затишья. Ночи слишком светлые и короткие, и наблюдать за интересными астрономическими явлениями становится сложно. Но в августе, когда ночи становятся темнее и длиннее, астрономия снова оживает.

Максимальная активность метеорного потока Персеиды, когда его скорость будет достигать 100 метеоров в час, ожидается 12-13 августа.

— Один из так называемых потоков «большой тройки», то есть один из трех самых активных ежегодных метеорных потоков, максимум которого приходится на 12–13 августа. В это время его активность достигает примерно 100 метеоров в час, если наблюдать их за городом, под темным небом, — рассказал Михаил Маслов, ведущий инженер обсерватории «Вега» НГУ.

Астроном подчеркнул, что в этом году, когда Персеиды достигнут пика, яркая Луна будет мешать наблюдениям даже за городом. Это значительно снизит видимость метеоров. Однако активность Персеид настолько высока, что наблюдать за ними стоит, несмотря на лунную засветку. Метеоры могут быть особенно яркими, а иногда даже превращаться в болиды.

Маслов отметил, что летом, особенно в течение месяца до и после летнего солнцестояния 21 июня, астрономия переживает период затишья. Ночи в это время слишком светлые и короткие, что ограничивает возможности для наблюдения за интересными астрономическими явлениями.

Серия покрытий звездного скопления Плеяды Луной происходит раз в 18 лет из-за лунного сароса, вызванного прецессией лунной орбиты. Плеяды находятся немного выше эклиптики, и благодаря наклону орбиты Луны примерно в 5 градусов, она периодически закрывает их. Для наблюдения покрытий нужен бинокль или телескоп. Луна пройдет перед звездами Плеяд, закрывая их, а затем открывая вновь. Покрытия будут происходить при низкой высоте над горизонтом (23-0 часов), но позже, с 1 до 2 часов, Луна и Плеяды будут лучше видны.

Приводим параметры покрытия наиболее ярких звезд Плеяд для Новосибирска:

Альциона. Начало — до восхода, окончание в 23:33:43.

Меропа. Начало —до восхода, окончание в 23:07:28.

Атлас. Начало — в 23:20:07, окончание в 00:02:38)

Ранее редакция сообщала о том, что комета Atlas промчится над Новосибирском вечером 13 октября. Ярчайшую звезду XXI века горожане смогут увидеть в воскресенье около 18:45.