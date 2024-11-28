Каркас поликлиники №16 в Новосибирске готов почти на 80 процентов

Готовность каркаса здания ГЧП-поликлиники №16 в Новосибирске составляет почти 80%, сообщили в Группе «ВИС». Месяц на зад готовность была на уровне 35%.

— Темпы работ постоянно наращиваются, чтобы успеть завершить бетонирование до наступления сильно отрицательных температур. На стройплощадке работает 71 человек. Строители устраивают лестничные марши, парапеты, выполняют бетонирование плит перекрытия 3 этажа, стен и колонн 4 этажа, — рассказали в пресс-службе компании.

В ГК «ВИС» напомнили, что резкий рост ключевой ставки в 2023 году привел к тому, что финансирование проекта с октября 2023 года по июнь 2024 года было приостановлено из-за отсутствия согласования правительством Новосибирской области источника покрытия дополнительных затрат. В результате, производственные графики сдвинуты, а сроки строительства — сорваны. Активные работы на объекте начались в августе 2024 года после возобновления финансирования проекта.

— Для сохранения набранных темпов работ необходимо обеспечить дальнейшее ритмичное финансирование. Сейчас частный и публичный партнёры заняты поиском дальнейших решений, которые в нынешних экономических условиях и высокой действующей ключевой ставки Центрального банка России позволят не останавливать стройку, — добавили в компании.

Поликлиника №16 — один из семи объектов, строящихся по соглашению о ГЧП с правительством Новосибирской области. Она рассчитана на 1194 посещения в смену и сможет обслуживать 80 тысяч жителей Ленинского района Новосибирска. Общая площадь здания — свыше 13,8 тыс. квадратных метров.

Первая ГЧП-поликлиника была сдана в Новосибирске в марте 2024 года — №7 на ул. Пролетарской (рассчитана на 921 посетителя за смену.). Вторая получила разрешение на ввод в сентябре. До 1 декабря 2024 года сдвинуты сроки ввода поликлиники №13 на ул. Александра Чистякова в Кировском районе. В июне мэрия Новосибирска также продлила сроки строительства поликлиники №16 (на пл. Райсовета) продлен до 31 декабря 2025 года, а поликлиники №18 (на ул. Степной) — до 28 февраля 2025 года.

В начале ноября 2024 года Инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области провела итоговую проверку поликлиники №27, в ходе которой выявлен ряд недоделок.

Ранее редакция сообщала, что компании Игоря Кима продлили разрешение на апгрейд профилактория в Новосибирске.