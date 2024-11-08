ГЧП-поликлиника в Новосибирске не прошла итоговую проверку Стройнадзора

Инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области провела итоговую проверку поликлиники №27, которая возводится в рамках государственно-частного партнерства в Заельцовском районе Новосибирска. Как отметили в инспекции, в здании завершается выполнение строительно-монтажных работ, идёт пуско-наладка инженерных систем, установка сантехнического оборудования и мебели, уборка в помещениях.

В ходе проверки выявлен ряд недоделок. В частности, не завершены работы по монтажу фасада, светопрозрачных конструкций, оконных блоков и витражей, устройству кровли, оборудования по устройству внутренних инженерных систем, монтажу и пуско-наладке систем противопожарной зашиты здания, монтажу лифтового оборудования, отделочные работы и благоустройство. В итоге заключение подрядчику Стройнадзор не выдал. Как подчеркнули в инспекции, после устранения выявленных недоделок на объекте будет проведена повторная итоговая проверка.

Напомним, в начале октября группа «ВИС» сообщила о том, что готовит к вводу в эксплуатацию третью поликлинику ГЧП-проекта — №27. В конце октября Стройнадзор подал к дочерней компании группы три иска. в ГК «ВИС» редакции Infopro54 пояснили, что иски связаны с поликлиниками №16 и №27, а также подчеркнули, что большая часть замечаний устраняется путём приведения в соответствие проектной и рабочей документации.

Первая ГЧП-поликлиника была сдана в Новосибирске в марте 2024 года — №7 на ул. Пролетарской (рассчитана на 921 посетителя за смену.). До сих пор не начала работу. Вторая получила разрешение на ввод в сентябре. До 1 декабря 2024 года сдвинуты сроки ввода поликлиники №13 на ул. Александра Чистякова в Кировском районе. В июне мэрия Новосибирска также продлила сроки строительства поликлиники №16 (на пл. Райсовета) продлен до 31 декабря 2025 года, а поликлиники №18 (на ул. Степной) — до 28 февраля 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что ревизию обещаний по строительству школ и поликлиник проведут в Новосибирске.