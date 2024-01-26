Волчья Луна взойдет над Новосибирском

Первое полнолуние под названием «Волчья Луна» появится

на небосклоне в Новосибирской области. Жители региона смогут наблюдать явление уже сегодня, 26 января, в 18:54.

По версии астрологов, полнолуние приходится на период перехода солнца из знака Рака в знак Льва, то есть от стихии воды к стихии огня.

— Волчья Луна возникает в Северном полушарии, для которого характерен суровый климат и лесистая местность с дикими животными. Поэтому европейцы ассоциируют луну с воющими на нее волками, — рассказал Atas.Info специалист новосибирского планетария Олег Кашин.

У грядущего полнолуния есть и другие названия: Оленья Луна, Медовая Луна, Тихая Луна.

Полюбоваться на луну с необычным названием можно будет до поздней ночи.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска поделились в социальных сетях фотографиями со световыми столбами в небе над городом.