Волчья Луна взойдет над Новосибирском

Первое полнолуние под названием «Волчья Луна» появится
на небосклоне в Новосибирской области. Жители региона смогут наблюдать явление уже сегодня, 26 января, в 18:54.
По версии астрологов, полнолуние приходится на период перехода солнца из знака Рака в знак Льва, то есть от стихии воды к стихии огня.
— Волчья Луна возникает в Северном полушарии, для которого характерен суровый климат и лесистая местность с дикими животными. Поэтому европейцы ассоциируют луну с воющими на нее волками, — рассказал Atas.Info специалист новосибирского планетария Олег Кашин.
У грядущего полнолуния есть и другие названия: Оленья Луна, Медовая Луна, Тихая Луна.
Полюбоваться на луну с необычным названием можно будет до поздней ночи.
Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска поделились в социальных сетях фотографиями со световыми столбами в небе над городом.
Фото: freepik.com-kjpargeter
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