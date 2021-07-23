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Карты Банка Уралсиб признаны лучшими для получения «школьных» выплат – Банки.ру

  • 23/07/2021, 10:41
Портал Банки.ру представил рейтинг лучших карт и акций банков для получения государственного пособия на школьников.

Новости СибириЛидером рейтинга стало предложение Банка Уралсиб: клиентам банка, на счета которых поступила единовременная «школьная» выплата в размере 10 000 рублей, Уралсиб начислит 1500 бонусных рублей. При этом оптимальным вариантом для получения государственного пособия является карта «Прибыль» Банка Уралсиб с более выгодными условиями, чем у ближайшего конкурента по рейтингу, отметил эксперт портала Банки.ру.

Бонусные рубли в рамках акции «1500 бонусных рублей к школьной выплате» будут начислены автоматически на карты Банка Уралсиб, подключенные к программе лояльности Уралсиб Бонус – до 10 числа месяца, следующего за месяцем поступления выплаты. Один бонусный рубль равен одному российскому рублю. Бонусная сумма будет начислена в расчете на каждого ребенка, имеющего право на государственную «школьную» выплату.

Подробные условия акции размещены на сайте банка. Узнать больше о программе Уралсиб Бонус Вы можете здесь. Также свои вопросы по программе Вы можете задать по телефону «горячей линии» 8-800-250-57-57.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : финансы УРАЛСИБ Бонус бизнес Банки.ру банки


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