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Виды оружейных сейфов и их отличие от металлических шкафов

  • 23/07/2021, 10:42
Сейф для оружия - это специально сконструированный ящик, предназначенный для хранения в нем оружия и принадлежностей к нему.

Существует закон, по которому оружие должно храниться в одном месте, а патроны и другие материалы к нему — в другом. Все отделения места хранения обязаны быть закрыты ключом. Легче всего выполнить это условие, но и хранить эти вещи рядом — это приобрести специальный оружейный сейф с трейзером — отделением для патронов.

Виды тайников для хранения оружия

Существует несколько разных видов оружейных сейфов:

  • оружейные — сейфы, в которых хранят оружие с длинными стволами и патроны к нему. По закону для того, чтобы сейф для ружья купить, также как и на другое оружие, надо разрешение;

  • пистолетные — в нем хранят оружие с коротким стволом, то есть пистолеты и принадлежности к ним;

  • шкафы для оружия — по документам они являются такими же сейфами, как и предыдущие виды, но имеют меньшую толщину стенок стенок и отличаются другими мелкими характеристиками. Но в целом в них также можно хранить ружья и пистолеты.

Отличительные черты разных видов сейфов для оружия

Первый вид сейфов вмещает в себя в зависимости от конкретной модели до 5 единиц оружия. Для хранения большего количества ружей надо приобретать либо сейф нестандартного размера побольше либо брать два тайника. Так как это вклад в долгий срок службы изделия, то надо покупать оптимальный вариант с хорошим запасом места.

Если говорить про металлические шкафы, то они имеют более легкий уровень защиты двери и толщину стенок на порядок ниже. Самым привлекательным фактором при их покупке является сравнительно невысокая стоимость. Толщина листа стали, который используют для изготовления стенки шкафа равен примерно 1,4 мм. В них хранят одно или два оружия с длинными стволами.

Сейфы для пистолетов по конструкции и внешнему виду очень напоминают тайники для офиса или для встраивания в мебель. У этого вида есть ключевой или электронный . В них тоже есть отдельное место для хранения принадлежностей к пистолету. Закрывается этот сейф, как правило, на ключ, с каждым сейфом в комплекте идут два ключа.

На странице dik.com.ua/katalog/sejfy/seyfy-oruzheynye можно выбрать разные виды оружейных сейфов или шкафов для любого количества оружия. Но обязательно учитывайте необходимость наличия разрешения на его хранение. Если честно, то получить его в наше время не так сложно как раньше. Можно покупать оружие для расширения коллекции, для охоты, самозащиты и других функций. А вот о правильном хранении купленного оружия есть закон, за несоблюдение которого предусмотрен штраф, поэтому тайник — необходимая вещь при наличии оружия.

Можно также заказать металлический ящик под сейф для индивидуальной разработки. Если среди ассортимента вам не попалась подходящая модель, то это неплохой вариант. Рекомендуем обращаться с таким вопросом напрямую к менеджеру магазина, где рассматриваете ассортимент.

Фото предоставлено рекламодателем

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Регионы: Россия

Теги : оборудование


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