Мэр Максим Кудрявцев встретился с предпринимателями «ОПОРЫ РОССИИ»

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев встретился предпринимателями Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Главной темой обсуждения стало взаимодействие малого бизнеса в лице «ОПОРЫ РОССИИ» с городской властью.

Максим Кудрявцев рассказал о том, что удалось уже реализовать новой команде в городе и подчеркнул, что на сегодняшний день в Новосибирске зарегистрировано более 100 тысяч субъектов предпринимательства.

Председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов напомнил, что 2024 году с муниципалитетом было подписано соглашение о сотрудничестве. Эксперты отделения участвуют в отраслевых общественных советах, проводят совместно с администрацией города деловые форумы и другие мероприятия.

— Сегодня мы рассказали нашим гостям о результатах совместной работы и наметили дальнейшие планы. Речь, в первую очередь, шла о формировании делового климата и повышении инвестиционной привлекательности нашего города, — подчеркнул он.

Игорь Салов рассказал, что удалось разработать и реализовать решения по ряду вопросов. Например, внесены изменения в приложение постановления «О плане мероприятий по реализации социально-экономического развития города Новосибирска до 2030 года. Также новосибирская «ОПОРА РОССИИ» принимала непосредственное участие в реализации проекта «Приведи город в порядок», принятии моратория на демонтаж НТО, внесении поправок в требования к внешнему облику НТО.

Он добавил, что предприниматели и в дальнейшем намерены принимать активное участие в совершенствовании городской среды.

На мероприятии с докладами выступили члены новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ», которые рассказали о проектах. Которые реализуются в городе. Руслан Копцев, член Совета отделения, советник вице-мэра Новосибирска Евгения Попантонопуло, поделился информацией о развитии технологического предпринимательства в городе Новосибирске, проблематике интегрирования в отрасли инженерных и цифровых технологий. Эксперт возглавил Центр компетенций в сфере технологического предпринимательства и информационных технологий, который был запущен на базе отделения в 2025 году.

Также в 2025 году «ОПОРА РОССИИ» запустила Центр аналитики и экспертизы проблем предпринимательства. Его возглавила вице-председатель отделения, руководитель Комитета по промышленности Марина Ярцева. На встрече она подчеркнула значимость существующих бизнес-инкубаторов и отметила необходимость поддержки местных производственных предприятий.

А руководитель Комитета по госзаказу «ОПОРЫ РОССИИ» Пётр Андриянов представил результаты анализа конкурентной среды в закупках у единственного поставщика в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ среди муниципальных учреждений в электронном магазине.

Большое внимание члены «ОПОРЫ РОССИИ» уделяют социальному развитию города, поддержке незащищенных слоев населения и семей участников СВО. Руководитель Комитета по ценностно-ориентированному предпринимательству Елена Рожанская рассказала участникам встречи о существующих социально-значимых и благотворительных проектах, которые уже реализуются на базе комитета.

Ранее редакция сообщала, что новосибирская «ОПОРА РОССИИ» развивает новый формат встреч с предпринимателями.