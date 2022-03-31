Мэр Новосибирск рад, что у города появится возможность устанавливать тариф на проезд

— Это полномочия субъекта федерации — передать вопрос установления тарифа на проезд в общественном транспорте на уровень муниципалитета. Мы намерены воспользоваться этой возможность, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции.

Он напомнил, что у муниципалитета есть ряд давних задумок по формированию тарифа на проезд в общественном транспорте. В частности, «сетевая поездка».

— «Сетевую поездку» можно будет распространить не только на трамвай, троллейбус и автобус, но и на метро. Сейчас у нас такой инструмент появится, и мы будем принимать решение, — говорит мэр.

Кроме того, есть проект, который ранее не поддерживал областной департамент по тарифам, — дифференцированный тариф. Сейчас у города появляется возможность его реализовать.

— Думаю, что новая система тарификации будет удобна и выгодна и для новосибирцев, и для муниципалитета, для общественного транспорта в целом, — подчеркнул Локоть.