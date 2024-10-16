«Сибирское соглашение» откроет представительство в Пекине

На заседании большого совета МА «Сибирское соглашение» обсуждалось создание представительства ассоциации в Китае. Впервые эту тему главы сибирских регионов обсудили еще в июле 2024 года на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Губернатор Иркутской области, заместитель председателя совета МАСС, председатель координационного совета МАСС по приграничному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям Игорь Кобзев отметил, что создание такого представительства потребует детальной проработки и получения консолидированного решения на федеральном уровне.

— В целом важно понимать, как мы будем работать с дружественными странами. Сегодня мы рассмотрели несколько вариантов, один из них — создание в Пекине представительства МАСС как обособленного подразделения. Оно будет работать в интересах регионов Сибири, по поручениям и заданиям высших должностных лиц субъектов России, входящих в МАСС, — пояснил Кобзев.

Также он добавил, что открытие представительства в Китае позволит значительно увеличить экспорт товаров.

Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (МАСС) появилась в 1990 году с целью построения между сибирскими территориями межрегиональной, межотраслевой интеграции в рыночных условиях. Высшим органом управления является совет ассоциации, состав которого формируют главы субъектов и председатели законодательных органов власти.

В «Сибирское соглашение» входят Тюменская, Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская, Иркутская области, Алтайский, Красноярский и Забайкальский края, Хакасия, Республика Алтай, Тува и Бурятия.

Ранее редакция сообщала о том, что товары из Сибири будут поступать в Китай под брендом «Большая Сибирь».