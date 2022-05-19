Китай сократил экспорт технологий в Россию, белорусская «Санта Бремор» приостановила поставки красной рыбы, а фармкомпания Bristol-Myers Squibb совсем уходит из страны

Китай значительно сократил экспорт технологий в Россию. Поставки ноутбуков в страну упали на 40%, смартфонов — на 66%, сетевого оборудования — на 98%.

Министр торговли США Джину Раймондо уверена, что резкое сокращение оборота связано с нежеланием Китая попасть под санкции, пишет The Washington Post.

— Меня часто спрашивают, работают ли эти меры экспортного контроля. И я думаю, что ответ — это безусловное, безоговорочное «да». Я думаю, что они работают, потому что у нас есть такая сильная коалиция стран по всему миру, участвующих в обеспечении их соблюдения, — сказала Раймондо.

Министр отметила, что экспорт технологий сократили и другие страны: поставки из США в категориях, подпадающих под экспортный контроль, упали на 86%, экспорт Южной Кореи в Россию сократился на 62%, Финляндии — на 60%.

Китайский Huawei пока что остается на российском рынке, но в марте компания неожиданно в два раза урезала поставки смартфонов.

Китай выступил против антироссийских санкций США, но — за территориальную целостность Украины и прекращение огня.

Кроме того, стало известно, что «Санта Бремор» приостановила поставки в Россию. Белорусские производители изделий из красной рыбы до последнего времени использовали лосось из Норвегии, ввоз которого в Россию запрещен продуктовым эмбарго 2014 года. После начала спецоперации на Украине этот канал оказался закрыт.

Источник газеты «Коммерсантъ» в одной из торговых сетей отметил, что подразделение «Санта Бремор» сообщало о приостановке поставок на фоне ограничения импорта сырья из стран, где выращивается лосось. Кроме того, в онлайн-магазине пропала семга и форель «Русское море». В некоторых торговых сетях также отметили, что больше не получают продукцию бренда «Русское море» из-за сложностей с отгрузкой сырья.

Аналитики отметили, что «Санта Бремор» со временем, возможно, сможет заменить лосось из Норвегии за счет красной рыбы из России. Однако в этом случае себестоимость производства серьезно вырастет, что может отрицательно сказаться на продажах компании и доле на рынке.

Также Американская фармкомпания Bristol-Myers Squibb заявила о своем уходе из России. Сотрудникам российского подразделения BMS (ООО «Бристол Майерс Сквибб») предложили перейти на работу в Swixx BioPharma (является его партнером в Восточной Европе), а также пообещали компенсацию.

Как выяснил Vademecum, к концу июня 2022 года BMS закроет все исследования, спонсируемые ею в России.

По данным СПАРК-Интерфакс, выручка «Бристол Майерс Сквибб» в 2021 году составила 24,3 млрд рублей, чистая прибыль – 588,6 млн рублей.

Согласно Реестру клинических исследований, в настоящее время BMS проводит КИ препарата от болезни Крона, оно должно завершиться в 2024 году. В 2020-2021 годах были завершены КИ лекарств от бляшечного псориаза и системной красной волчанки.

BMS – первая глобальная фармкомпания, объявившая о передаче коммерческих операций на российском рынке другой структуре. С марта 2022 года иностранные фармкомпании объявляли только об ограничении своей деятельности в России – приостановке инвестиций и отказе от запуска новых КИ. Среди них, например, Pfizer, Sanofi, Reckitt Benckiser, Johnson & Johnson, GSK, Takeda.

Bristol-Myers Squibb – американская биофармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке лекарств для лечения онкологических, эндокринных и инфекционных заболеваний. Выручка компании в 2021 году составила $46,38 млрд, чистая прибыль – $6,99 млрд.

Великобритания включила в свой санкционный список российские авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии», что предусматривает заморозку активов трех компаний, сообщается на сайте британского правительства.

Однако шестой пакет антироссийских санкций ЕС был заблокирован. Постпреды стран ЕС пока не могут достичь согласия.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони выразил надежду, что прогресс по достижению соглашения будет достигнут, передает ТАСС.

— Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит. Я оптимистично настроен по поводу перспектив нахождения компромисса, — сказал Джентилони.

Он пояснил, что венгерское правительство возражает не против принципа [введения энергетического эмбарго], но «указывает на сложности страны определенного географического положения и модели энергетического обеспечения».

— Поэтому Венгрия считает, что может рассчитывать на определенную поддержку, хотя это непросто, — добавил еврокомиссар.

Постпреды стран ЕС пока не могут достичь согласия по шестому пакету санкций против России, который включает проект отложенного нефтяного эмбарго: Еврокомиссия предложила ввести запрет на импорт сырой нефти из РФ через полгода после вступления шестого пакета в силу, а на импорт нефтепродуктов — с 2023 года. При этом ЕК предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года.

По данным источников, против нефтяного эмбарго выступает Венгрия при поддержке ряда других стран, которые считают, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы.