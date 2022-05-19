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«Фабрика ФАВОРИТ» ищет замену импортной закваске

  • 19/05/2022, 18:30
Автор:
новости Новосибирска
И тестирует предложения отечественных производителей.

— В текущей сложившейся ситуации компания оперативно работает над возникающими проблемами: зависимость от импорта в производстве сыров имеет один из элементов — закваска. В настоящее время компания взяла пробные образцы у российских поставщиков заквасок для тестирования с последующей заменой импортного элемента, — сообщила пресс-служба ООО «Юнисервис Капитал» — финансовый консультант ООО «Фабрика ФАВОРИТ».

Кроме того, эксперты отмечают, что произошло резкое удорожание цены на пальмовое масло, которое в категории спредов является основной составляющей.

— Спреды — одна из групп продуктов, где цены сейчас крайне неустойчивые, однако «Фабрика ФАВОРИТ» активно отслеживает ценообразование, чтобы не потерять маржинальность, — подчеркивают представители финансового консультанта.

Напомним, ранее сообщалось, что выручка ООО «Фабрика ФАВОРИТ» по итогам 2021 года выросла на 13,7% и составила 659,4 млн руб.  Рост связан с увеличением объемов производства и реализации продукции, также с расширением ассортимента. Рост объемов продаж отразился на статьях баланса: валюта баланса возросла на 22,9%. В активе рост произошел преимущественно за счет увеличения дебиторской задолженности и запасов на 31,4%. Собственный капитал компании увеличился на 9,6%: с 152,8 млн руб. на 31.12.2020 г. до 167,4 млн руб. в текущем периоде.

ООО «Фабрика ФАВОРИТ» — основана в 2004 году, является крупнейший производитель свежих сыров и масложировой продукции. Продукция широко представлена на территории Сибири и Дальнего Востока. Компания производит продукцию под собственными торговыми марками. В 4 квартале 2021 года фабрика разместила дебютный облигационный заем и привлекла на рынке 50 млн рублей. По итогам года финансовый долг компании составил 300,4 млн рублей.

 

Ранее редакция сообщала, что птицефабрика «Улыбино» в этом году завершает реализацию масштабного инвестпроекта. 

Фото: пресс-службы Минпромторга Новосибирской области

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Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : производство облигации бизнес


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