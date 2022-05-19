В Ордынском районе создают тридевятое царство

Распоряжением губернатора Новосибирской области земельный участок площадью 10062 кв. м, расположенный на берегу Обского водохранилища в Ордынском районе, сменил категорию назначения — перешел из земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов. Теперь на нем разрешено разместить оздоровительный туристический центр. Ходатайство на смену категории подавала предприниматель Ольга Шикалова.

Как пояснил редакции супруг предпринимательницы и автор проекта Дмитрий Калиниченко, речь идет о природном городке «Тридевятое Царство». Это туристический центр, который новосибирские бизнесмены развивают уже несколько лет.

— Перевод земли в другую категорию у нас шел с 2017 года. Это участок, расположенный на берегу Обского водохранилища, нельзя использовать под сельхозназначение. Для покосов он тоже не подходит, поэтому земля просто простаивала, — поясняет Дмитрий Калиниченко. — Мы разработали проект по созданию в этой локации туристического центра семейного отдыха. В этом году заявили его на грант для получения поддержки по развитию внутреннего туризма.

До 2022 года центр работал в формате палаточного лагеря. В инфраструктуру предприниматели вкладывали собственные средства, а также привлекали партнеров-инвесторов. Бизнес-модель развития центра достаточно масштабная и прописана до 2030 года.

— Концепция «Тридевятого Царства» — семейный отдых, сплавы на байдарках, спортивные тренинги, мастер-классы личностного роста и т. д., — комментирует собеседник редакции. — Кроме того, по нашему наблюдению, большим спросом у новосибирцев и гостей региона сейчас пользуется экотуризм. Рядом с центром находится экопоселение «Благодатное», где можно посмотреть, как люди живут «на земле», как выращивают продукты без химии. Можно показаться на лошадях коневодческой фермы, поухаживать за домашними животными. Горожанам это очень интересно.

Объем инвестиций в проект собеседник не назвал, отметив, что это коммерческая информация. Потенциальный турпоток оценить тоже затруднился, пояснив, что центр только начинает выстраивать свою маркетинговую политику, формирует программы для гостей.

— На наш взгляд, у внутреннего туризма в регионе хорошие перспективы, тем более при наличии господдержки, — подчеркнул Дмитрий Калиниченко.

В 2017-2018 годах на площадке проекта проходил фестиваль «Родники».

Напомним, на минувшей неделе Минэкономразвития региона подвело итоги конкурсного отбора по предоставлению грантов на развитие туристических проектов. На конкурс поступили 17 заявок от 13 муниципальных образований Новосибирской области на сумму 81,4 млн рублей. Субсидии на реализацию мероприятий по созданию условий для развития сферы туризма, инфраструктуры досуга и отдыха будут выделены Черепановскому, Карасукскому, Чановскому и Маслянинскому районам. В частности, в Карасукском районе за счет средств господдержки будут проведены работы в территориальном оздоровительном многофункциональном природном комплексе «Савка». В Чановском районе — проведены проектные работы по созданию объектов благоустройства набережной у озера Карачи «Сибирский берег здоровья».

Заявки на гранты на поддержку создания модульных некапитальных гостиниц Минэкономразвития принимал в апреле.

Ранее редакция сообщала, что турпоток за границу в этом году может сократиться в разы, а цены на российских курортах снизиться.