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Главой Маслянинского муниципального округа стал Вячеслав Ярманов

  • 27/11/2024, 16:45
Автор: Артем Рязанов
Главой Маслянинского муниципального округа стал Вячеслав Ярманов
Ранее он занимал должность председателя Совета депутатов Маслянинского района

В Новосибирской области впервые избрали главу Маслянинского муниципального округа. Всего в Совет депутатов округа конкурсная комиссия представила двоих кандидатов на должность главы: Дмитрия Кириллова и Вячеслава Ярманова. Они успешно прошли конкурс и представили программы развития муниципального образования. Однако большинство голосов депутаты совета отдали за Вячеслава Ярманова. До этого чиновник был председателем Совета депутатов Маслянинского района, а еще ранее — главой района, а также заместителем губернатора области.

По мнению Ярманова, в округе нужно сосредоточить внимание на таких вопросах, как:

  • улучшение медицинского обслуживания, модернизация медучреждений, привлечение специалистов;
  • повышение квалификации педагогов, внедрение современных технологий, поддержка талантливых детей;
  • поддержка культурного наследия и молодых семей;
  • развитие агропрома, перерабатывающего производства, фермерских хозяйств, туризма, малого и среднего бизнеса;
  • привлечение инвестиций в модернизацию инфраструктуры.

Стоит отметить, что муниципальный округ ─ это объединение всех поселений района, без деления на городские и сельские. Подобные округа были созданы в Новосибирской области только в 2024 году. Сегодня их три – Маслянинский, Карасукский и Татарский.

Ранее редакция сообщала о том, что в трех округах Новосибирской области прошли первые муниципальные выборы.

Источник фото: Официальный сайт Администрации Маслянинского района Новосибирской области

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Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : Маслянинский муниципальный округ глава


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