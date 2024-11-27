Главой Маслянинского муниципального округа стал Вячеслав Ярманов

В Новосибирской области впервые избрали главу Маслянинского муниципального округа. Всего в Совет депутатов округа конкурсная комиссия представила двоих кандидатов на должность главы: Дмитрия Кириллова и Вячеслава Ярманова. Они успешно прошли конкурс и представили программы развития муниципального образования. Однако большинство голосов депутаты совета отдали за Вячеслава Ярманова. До этого чиновник был председателем Совета депутатов Маслянинского района, а еще ранее — главой района, а также заместителем губернатора области.

По мнению Ярманова, в округе нужно сосредоточить внимание на таких вопросах, как:

улучшение медицинского обслуживания, модернизация медучреждений, привлечение специалистов;

повышение квалификации педагогов, внедрение современных технологий, поддержка талантливых детей;

поддержка культурного наследия и молодых семей;

развитие агропрома, перерабатывающего производства, фермерских хозяйств, туризма, малого и среднего бизнеса;

привлечение инвестиций в модернизацию инфраструктуры.

Стоит отметить, что муниципальный округ ─ это объединение всех поселений района, без деления на городские и сельские. Подобные округа были созданы в Новосибирской области только в 2024 году. Сегодня их три – Маслянинский, Карасукский и Татарский.

Ранее редакция сообщала о том, что в трех округах Новосибирской области прошли первые муниципальные выборы.