Главой Маслянинского муниципального округа стал Вячеслав Ярманов

В Новосибирской области впервые избрали главу Маслянинского муниципального округа. Всего в Совет депутатов округа конкурсная комиссия представила двоих кандидатов на должность главы: Дмитрия Кириллова и Вячеслава Ярманова. Они успешно прошли конкурс и представили программы развития муниципального образования. Однако большинство голосов депутаты совета отдали за Вячеслава Ярманова. До этого чиновник был председателем Совета депутатов Маслянинского района, а еще ранее — главой района, а также заместителем губернатора области.
По мнению Ярманова, в округе нужно сосредоточить внимание на таких вопросах, как:
Стоит отметить, что муниципальный округ ─ это объединение всех поселений района, без деления на городские и сельские. Подобные округа были созданы в Новосибирской области только в 2024 году. Сегодня их три – Маслянинский, Карасукский и Татарский.
Ранее редакция сообщала о том, что в трех округах Новосибирской области прошли первые муниципальные выборы.
Источник фото: Официальный сайт Администрации Маслянинского района Новосибирской области
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