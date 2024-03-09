Компания из Бердска поставила на СВО более 100 дронов

Мэр Бердска Роман Бурдин отчитался о поездке на местное предприятие, которое производит дроны для участников спецоперации. Компания делает сбросы, и выносные антенны для безопасности пилотов БПЛА, совершенствуют их, получая обратную связь с фронта, рассказал чиновник в своем телеграм-канале.

— Прежде всего, упор, идёт на безопасность наших солдат, — говорят разработчики. — Продумано очень многое, вплоть до колпачков для разных отверстий оборудования, чтобы туда не забивалась грязь. Дрон может работать при любых погодных условиях.

Кроме того, как отметил мэр Бердска, разработчикам удалось найти способ скрыть дроны с радаров, т.е. «враг не может отследить наш дрон и того, кто им управляет».

Как пояснил Роман Бурдин, на СФО компания уже отправила 110 штук дронов.

— Сейчас они собирают беспилотники на нашей площадке. Это боевой FPV-дрон «Микроб». Характеристики назвать не могу. Эти беспилотники были протестированы на полигонах военными частями, которые их сейчас принимают, — пояснил собеседник Infopro54.

Напомним, в ноябре 2023 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что одно из новосибирских предприятий взялось за производство FPV-дронов. Ранее этот вид беспилотников в регионе не выпускали. Руководитель одного из предприятий, расположенного в Бердске, пояснял Infopro54, что инициаторами их создания стала группа энтузиастов.

По его словам, в первой установочной партии будут больше 100 дронов. В перспективе область планирует нарастить объем поставок этой техники.

— Планы по выпуску большие. Речь идет о разной технике, но это информация для служебного пользования, — резюмировал собеседник Infopro54, отказавшись говорить о деталях.

Ранее редакция сообщала о том, что дрон «Викинг» для разведки в море разработал кадет из Бердска.