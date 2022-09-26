Почти половина взрослых новосибирцев страдает артериальной гипертонией

Живут и не знают

От 42 до 50% взрослого населения Новосибирской области страдают артериальной гипертонией. Заболеваемость продолжает расти, а первичная диагностика остается на низком уровне. Такие данные в ходе пресс-конференции в ТАСС привел профессор Новосибирского государственного медуниверситета, председатель реготделения Российского медицинского общества по артериальной гипертонии Давыд Яхонтов.

— Именно артериальная гипертония является основным сердечно-сосудистым фактором риска, больше, чем курение, — говорит ученый. — Это еще и фактор риска преждевременной смерти в возрасте меньшем, чем средняя продолжительность жизни. На ее фоне возникают и ишемическая болезнь, и инфаркт миокарда, и нарушения сердечного ритма. Она часто сочетается с диабетом, болезнями почек, заболеваниями ЦНС и так далее. Мы наблюдаем рост болезни, учащение когнитивных дисфункций, сердечной недостаточности, атеросклероза и прочее.

В то же время, по словам Яхонтова, зачастую сами больные не подозревают о недуге.

— В России (Новосибирск не исключение) из 3 гипертоников-мужчин 1 не знает, что у него повышенное давление, у женщин 1 из 5, — приводит данные эксперт. — Контроль давления, достижение нормальных цифр из тех гипертоников, которые лечатся, примерно у 17-18% мужчин и 35% женщин. Да еще пандемия ковида сказалась на сердечно-сосудистых заболеваниях и сердечно-сосудистой смертности. Половина умерших от ковида умерли от пневмонии, а вторая половина — от сердечно сосудистых заболеваний, особенно если они предшествовали коронавирусной инфекции.

Реклама — инициатор проблем

По мнению кардиолога, ситуацию, с другой стороны, усугубляет и реклама разного рода лекарственных препаратов, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний.

— В этой рекламе мало информации по первичной профилактике: сколько в день надо ходить, быть на свежем воздухе, потреблять свежих овощей и фруктов, — говорит Давыд Яхонтов. — А реклама идет даже с нарушениями. Рекламой занимаются публичные люди, чего нельзя делать. Или человек, рекламируя препарат, ссылается на свой опыт и говорит, что препарат помогает всем, что нет побочных эффектов. Если у лекарства нет побочного эффекта, то нет и основного эффекта: лекарство — чужеродное вещество, не может не иметь побочных эффектов. Есть небезопасные препараты, тот же кардиологический аспирин, который, к моему личному возмущению, стал безрецептурным, идет постоянная его реклама. Хоть и пишут, что необходима консультация врача, но когда идет такая реклама, кто обращается за консультацией?

Очередей почти не осталось

Но есть для сердечников и хорошие новости. В частности, время ожидания необходимой медпомощи значительно сократилось по сравнению с предыдущими годами. Теперь пациент в случае необходимости направляется на лечение непосредственно в кардиологический стационар, минуя терапевтический.

— В рамках профилактики острого коронарного синдрома открылся еще один сосудистый центр, это дало 10% прибавку к профильности госпитализации пациентов, — сообщает замдиректора НМИЦ им. Мешалкина Дмитрий Астапов. — То есть 90% пациентов с инфарктом миокарда сразу поступают на кардиологическую койку, профильную — под сосудистую патологию, не на терапевтическую. Еще 2 года назад этот показатель составлял 78%. Эти пациенты имеют возможность получить инвазивное лечение в первые часы после развития заболевания. Ранее они должны были ждать 12, 24 и более часов, пока их переведут в другое отделение.

Во-вторых, к специализированному лечению отдельных сердечно-сосудистых заболеваний подключаются новые медучреждения, что позволило упразднить очередь на лечение отдельных патологий.

— Удалось запустить программу по лечению хронической венозной недостаточности и диверсифицировать потоки, которые раньше были направлены областную и городскую больницы, что создавало очередь на 6-8 месяцев для таких пациентов, — говорит Астапов. — С прошлого года к лечению таких патологий присоединились 2 крупные частные клиники: больница РЖД и первая городская поликлиника. Сейчас очереди на лечение данного вида патологии нет.

За первое полугодие 2022 года количество заболеваний системы кровообращения в целом снизилось на 7,5% по сравнению с предыдущим годом. В то же время смертность от болезней системы кровообращения в Новосибирской области на 18% выше среднероссийского показателя. В 2021 году в области функционировали 5 региональных сосудистых центров и 11 первичных сосудистых отделений, ориентированных на лечение острых сосудистых катастроф, таких как острый коронарный синдром, куда входит инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения. В них задействованы более 900 коек для данного вида патологии, кардиологических коек — 893 (+10% к прошлому году): 4,1 койки на 10 тысяч населения.

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