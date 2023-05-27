Рекламодателям

Клиника НИИТО в Новосибирске стала банкротом

  • 27/05/2023, 14:13
Автор:
Клиника НИИТО в Новосибирске стала банкротом
При этом признаки намеренного банкротства учреждения отсутствуют.

Арбитражный суд Новосибирска признал банкротом АНО «Клиника НИИТО» в Новосибирске, сейчас в учреждении введено конкурсное производство. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на адвоката Владиславу Бояринову. Напомним, что в конце 2021 года в клинике была введена процедура внешнего наблюдения, инициированная большинством кредиторов. В то же время, по словам Бояриновой клиника имеет высокие показатели по выручке, и значительный объем кредиторской задолженности за последние несколько лет был погашен.

Внешний управляющий АНО «Клиника НИИТО» Татьяна Болотова провела анализ наличия (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства у компании. По ее оценке, опубликованной на сайте раскрытия информации о банкротствах:

  • Признаки преднамеренного банкротства АНО «Клиника НИИТО» отсутствуют
  • Основания для проведения проверки наличия признаков фиктивного банкротства отсутствуют.

Напомним, иск о признании АНО банкротом в октябре 2021 года подало ООО «Медицинский интегратор» с суммой требований 20,3 млн руб. Через неделю иски о вступлении в дело подали еще две компании ООО «ЛогистикМед» (16,3 млн руб) и ООО «Техинком» (более 3 млн руб). В декабре в отношении АНО была введена процедура банкротства – наблюдение.

В январе 2022 года стало известно, что по решению Арбитражного суда Новосибирской области, имущество АНО общей стоимостью 87,7 миллионов рублей было арестовано по ходатайству благотворительного фонда «Русфонд». У самой клиники в течение 2018-2019 сформировалась существенная задолженность, в том числе перед компаниями ООО «Медицинский интегратор» и ООО «Здоровье» и другими кредиторами, которые обратились в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве компании.

В настоящее время списке кредиторов клиники, помимо уже заявленных компаний, ООО «ТЕХИНКОМ», ООО «Медикал Деливери», Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «РУСФОНД» уже рассмотрены. Судя по материалам суда, В суде оспаривается сделка между АНО И ООО «ЛогистикМед», а также размер задолженности ООО «МЕДТРЕЙД».

По данным Seldon.Basis, выручка компании за 2022 год составила 622 млн руб (+3%), чистая прибыль — составила 14,8 млн руб (-6,8 млн). На сервисе поясняется, что прибыль упала за последний год отчетности из-за снижения доходов, не связанных с основной деятельностью. Стоимость имущества –почти  544,5 млн руб (+7%) Стоимость имущества увеличилась благодаря наращиванию объема текущей деятельности. У компании 11 действующих лицензий по основному виду деятельности, а также 2 действующих патента. Компания приняла участие в 56 арбитражных разбирательствах, из них в 17 являлась истцом, в 31 — ответчиком. Заключила 487 контрактов в качестве поставщика. Чаще всего контракты заключались c ГБУЗ НСО «ККДП № 27» (основной заказчик). Директор АНО — Андрей Башаров.

АНО «Клиника НИИТО» была создана в 2000 году по инициативе руководства ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России. Сегодня институт по-прежнему является учредителем клиники, однако организации являются разными юридическими лицами, они ведут медицинскую деятельность и финансируются независимо друг от друга, отмечали в пресс-службе ФГБУ.

Ранее редакция сообщала, у какой новосибирской компании сейчас проблемы с кредиторами, настаивающими на конкурсном производстве.

Фото Infopro54

Рубрики : Бизнес Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : банкротство арбитражный суд Новосибирской области АНО Клиника НИИТО


#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Заельцовская
15 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Спецоперация на Украине

Диабет и сердечно-сосудистые заболевания не освободят мобилизованных от службы в армии
26/05/23 10:25
В Госдуме предложили участников спецоперации зачислять в вузы на основе собеседования
12/05/23 14:49
Губернатор поблагодарил общественников за организацию помощи жителям Донбасса и военнослужащим – участникам СВО
5/05/23 16:35
Учредителя новосибирских «Новоколеджа» и «Новошколы» Сергея Чернышова* признали иностранным агентом

Учредителя новосибирских «Новоколеджа» и «Новошколы» Сергея Чернышова* признали иностранным агентом

Минюст обновил реестр иноагентов.
Читать статью >>
Банкротство Дяди Денера

Кредиторы «Дяди Дёнера» ищут имущество компании

Они настаивают на переходе к конкурсному производству и привлечении руководства и акционеров компании к субсидиарной ответственности.
Читать статью >>
рейтинг Новосибирской области по ГЧП-проектам

Новосибирская область вылетела из топ-10 регионов по уровню развития ГЧП

По итогам 2022 года регион потерял 27 пунктов и занял 34 место в рейтинге.
Читать статью >>
инвестиционные консультанты в интернете

За предложением купить ценные бумаги не на бирже, а на отдельной площадке часто скрываются мошенники

Центробанк намерен ужесточить ответственность блогеров и интернет-консультантов за инвестиционные советы.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Виктория Мельник, директор Центра развития малого бизнеса «Инструменты для бизнеса»

Виктория Мельник: Грантовая тема сейчас очень хорошо заходит бизнесу

В том числе потому, что заставляет думать и креативить.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Лента новостей

Здание инфекционной больницы в Новосибирске не признали культурным наследием

27/05/2023, 13:27

Покупка жилья в Сочи привлекает всё больше новосибирцев

27/05/2023, 10:30

Учредителя новосибирских «Новоколеджа» и «Новошколы» Сергея Чернышова* признали иностранным агентом

27/05/2023, 09:39

27 мая троллейбусы в Новосибирске поменяют маршруты

26/05/2023, 18:29
Популярное

Cкульптуру Сердце вернут в Первомайский сквер Новосибирска

27/05/2023, 15:21

Больше всех в школе давали списывать PR-специалисты и воспитатели

27/05/2023, 12:44

В Новосибирске к 2050 году запланированы уже 32 новые станции метро

27/05/2023, 12:41
Новости компаний

ВТБ внедрил текстовую аналитику для оценки обращений клиентов

26/05/2023, 12:15

Поставщик материалов для строительства четвертого моста увеличил выпуск продукции

26/05/2023, 10:45

Банк Уралсиб улучшил условия акции «Онлайн бухгалтерия 1С:БизнесСтарт в подарок»

26/05/2023, 10:35

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска