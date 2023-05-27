Клиника НИИТО в Новосибирске стала банкротом

Арбитражный суд Новосибирска признал банкротом АНО «Клиника НИИТО» в Новосибирске, сейчас в учреждении введено конкурсное производство. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на адвоката Владиславу Бояринову. Напомним, что в конце 2021 года в клинике была введена процедура внешнего наблюдения, инициированная большинством кредиторов. В то же время, по словам Бояриновой клиника имеет высокие показатели по выручке, и значительный объем кредиторской задолженности за последние несколько лет был погашен.

Внешний управляющий АНО «Клиника НИИТО» Татьяна Болотова провела анализ наличия (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства у компании. По ее оценке, опубликованной на сайте раскрытия информации о банкротствах:

Признаки преднамеренного банкротства АНО «Клиника НИИТО» отсутствуют

Основания для проведения проверки наличия признаков фиктивного банкротства отсутствуют.

Напомним, иск о признании АНО банкротом в октябре 2021 года подало ООО «Медицинский интегратор» с суммой требований 20,3 млн руб. Через неделю иски о вступлении в дело подали еще две компании ООО «ЛогистикМед» (16,3 млн руб) и ООО «Техинком» (более 3 млн руб). В декабре в отношении АНО была введена процедура банкротства – наблюдение.

В январе 2022 года стало известно, что по решению Арбитражного суда Новосибирской области, имущество АНО общей стоимостью 87,7 миллионов рублей было арестовано по ходатайству благотворительного фонда «Русфонд». У самой клиники в течение 2018-2019 сформировалась существенная задолженность, в том числе перед компаниями ООО «Медицинский интегратор» и ООО «Здоровье» и другими кредиторами, которые обратились в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве компании.

В настоящее время списке кредиторов клиники, помимо уже заявленных компаний, ООО «ТЕХИНКОМ», ООО «Медикал Деливери», Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «РУСФОНД» уже рассмотрены. Судя по материалам суда, В суде оспаривается сделка между АНО И ООО «ЛогистикМед», а также размер задолженности ООО «МЕДТРЕЙД».

По данным Seldon.Basis, выручка компании за 2022 год составила 622 млн руб (+3%), чистая прибыль — составила 14,8 млн руб (-6,8 млн). На сервисе поясняется, что прибыль упала за последний год отчетности из-за снижения доходов, не связанных с основной деятельностью. Стоимость имущества –почти 544,5 млн руб (+7%) Стоимость имущества увеличилась благодаря наращиванию объема текущей деятельности. У компании 11 действующих лицензий по основному виду деятельности, а также 2 действующих патента. Компания приняла участие в 56 арбитражных разбирательствах, из них в 17 являлась истцом, в 31 — ответчиком. Заключила 487 контрактов в качестве поставщика. Чаще всего контракты заключались c ГБУЗ НСО «ККДП № 27» (основной заказчик). Директор АНО — Андрей Башаров.

АНО «Клиника НИИТО» была создана в 2000 году по инициативе руководства ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России. Сегодня институт по-прежнему является учредителем клиники, однако организации являются разными юридическими лицами, они ведут медицинскую деятельность и финансируются независимо друг от друга, отмечали в пресс-службе ФГБУ.

Ранее редакция сообщала, у какой новосибирской компании сейчас проблемы с кредиторами, настаивающими на конкурсном производстве.