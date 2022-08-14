Мэрия Новосибирска предложит инвесторам вложить деньги в реконструкцию трех бань

Для реконструкции зданий муниципальных бань «Бодрость» (ул. Первомайская, 84), бань № 22 (ул. Смоленская, 4), бань № 7 (ул. Гурьевская, 68) будут искать инвесторов, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале мэрии Новосибирска.

— Реконструкция предполагает увеличение общей площади всех объектов недвижимости не менее чем на 5% от исходной с сохранением функционального назначения для оказания банных услуг населению (в том числе льготных). После завершения реконструкции учреждение приобретает помещения площадью не менее исходной, — уточняют в муниципалитете.

Инвесторов определят по результатам конкурса. Они будут обязаны вложить деньги в реализацию проекта по баням. Инвестиции в «Бодрость» должны составить не менее 28 млн рублей, по баням № 22 и № 7 — не менее 146 млн рублей. Проекты подлежат реализации не более чем за 39 месяцев.

Ранее аналогичное предложение к инвесторам, желающим вложить деньги в «помывочный» бизнес, было принято в отношении муниципальных бань № 26 (ул. Чекалина, 35а) и бань № 36 (ул. Петропавловская, 5). Вложения инвестора по этому проекту составят не менее 121 млн рублей.

Напомним, далеко не всем инвесторам удалось удачно вложить деньги в банные активы в Новосибирске. Ряд концессий уже рассматриваются в судах.

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска планирует провести реконструкцию бань в рекордные сроки.