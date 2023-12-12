Съедобные цветы начала выращивать компания в Новосибирске

Компания ООО «Русский спраут. Сибирь», работающая под брендом «Сибросток», запустила производство съедобных цветов. Об этом Infopro54 рассказала директор и собственник компании Анастасия Бессонова.

— О пищевых цветах мы узнали 5 лет назад. О них рассказал один из наших клиентов, который увидел их в Европе. Мы провели мониторинг, и увидели, что тогда сибиряки были морально не готовы к такому продукту. В 2023 году мы решили его запустить. Пока на рынок поступают пробные партии. Пока их покупают рестораторы, — пояснила Анастасия Бессонова

По ее словам, сейчас компания выращивает 12 видов съедобных цветов. Это пищевые виолы, бегонии, а также листья настурции.

— Сейчас производим около 100 упаковок в неделю и отгружаем в METRO Cash and Carry, — говорит предпринимательница. — Кроме того, мы работаем с гастроинкубатором, где растят и проводят повышение квалификации поваров, чтобы наш продукт стал более узнаваемым.

Собеседница редакции отмечает, что в случае роста спроса компания планирует наращивать выпуск продукции — производственные мощности для этого есть. Она не исключает, что пищевые цветы будут поступать и в другие регионы Сибири.

Семейная компания ООО «Русский спраут. Сибирь» создана в 2011 году. Выращивает микрозелень, проростки, производит замороженные полуфабрикаты из бобовых, концентрированный сок из ростков пшеницы. По данным Seldon.Basis, выручка компании в 2022 году составила 8,75 млн рублей (+6%), чистая прибыль — 50 тысяч рублей (+117%).

Ранее редакция рассказывала о том, что горожане срезают ветви гортензий и уникальных берез, вытаптывают клумбы и выкапывают розы в парках и скверах Новосибирска.