Ключевая ставка осталась на уровне 21%

Совет директоров Банка России принял решение оставить ключевую ставку на текущем уровне — 21% годовых. Об этом сообщила пресс-служба Банка России. Это решение в ЦБ объяснили тем, что текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части. Также ЦБ сохранил прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7–8%.

— Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки, — говорится в сообщении ЦБ.

Напомним, доцент кафедры экономической теории НГУЭУ, Геннадий Ляскин отмечал, что вероятность понижения ставки очень низкая.

— Главная причина возможного снижения ключа — замедление инфляции. Этот процесс (дезинфляция) должен будет трансформироваться в сокращение инфляционных ожиданий бизнеса, должны проявиться тренды на повышение оптимизма в отношении стабилизации роста цен. 2025 год обещает быть насыщенным на судьбоносные события, способные в одночасье сменить векторы экономической политики, поэтому конец года — это за горизонтом уверенного планирования, — отметил аналитик.

2 апреля 2025 года Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 25 апреля 2025 года.

По данным Сибирского ГУ Банка России годовая инфляция в Новосибирской области в январе 2025 года составила 10,57% после 9,9% в декабре 2024 года. Она осталась выше, чем по Сибирскому федеральном округу (10,12%) и по России в целом (9,92%). Основными причинами повышения инфляции в регионе стали высокая потребительская активность, которая позволяла компаниям переносить в цены товаров и услуг возросшие издержки.

Ранее редакция сообщала, что первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов охарактеризовал удержание ключевой ставки ЦБ на уровне 21% как новую «точку оптимума». Он считает, что это решение поможет сохранить баланс в экономике.