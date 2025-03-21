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Число жалоб на крыс в Новосибирске за год увеличилось вдвое

  • 21/03/2025, 18:30
Количество жалоб на крыс в Роспотребнадзор за год выросло вдвое в Новосибирске
За год почти шестьдесят человек пострадали от укусов грызунов

Жалобы на агрессивных грызунов в Роспотребнадзор от новосибирцев поступали всегда, но за последний год их число значительно увеличилось. Регион буквально кишит крысами, которые чувствуют себя весьма фривольно даже на центральных улицах столицы Сибири. Так, за прошлый год управление Роспотребнадзора по Новосибирской области получило 291 сообщений о крысах, проживающих во дворах жилых домов, на территориях, прилегающих к магазинам и другим объектам соцкультбыта. В 2023 году таких обращений было 130.

В прошлом году наметилась и еще одна неприятная тенденция: с улиц грызуны стали переселяться в жилые дома. Еще в 2023 году таких случаев зафиксировано не было.

— В Новосибирской области ежегодно регистрируются случаи, когда грызуны (домашние и дикие) кусают людей. В 2024 году в Новосибирской области было зарегистрировано 58 случаев обращений за медицинской помощью с жалобами на укусы крыс, — рассказали в Роспотребнадзоре BFM-Новосибирск.

Добавим, что соседство с грызунами очень опасно для человека. Они являются переносчиками различных паразитов и опасных инфекций, в том числе бешенства, тифа, лептоспироза и других. Заразиться можно через продукты, которые уже отведали вредители, или во время непосредственного контакта с заражённым животным.

Ранее редакция сообщала том, что жительница Новосибирска испытала шок во время ужина в популярном кафе в центре города на Красном проспекте. Женщина только собралась заказать десерт, как увидела в центре зала упитанную мышь

Фото freepik, автор: freepik, создано с помощью нейросети Midjourney 5.2.

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : крысы в Новосибирске


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