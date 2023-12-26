Подвели итоги обсуждения дизайн-проекта сквера имени Юрия Бугакова в Новосибирске

Подведены итоги общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства рекреационной территории под рабочим названием «Сквер имени Ю.Ф. Бугакова». Об этом сообщает пресс-служба управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска.

— Поступившие комментарии и вопросы проработаны проектировщиками, подготовлен протокол обсуждения, — говорится в сообщении.

Напомним, что сквер протяженностью 0.25 км и площадью 3,69 га будет расположен на территории, ограниченной улицами Кирова, Ипподромская, центром «Сибирь-Хоккайдо» и проездом вдоль Кирова, 3 в Октябрьском районе города Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что сквер имени Юрия Бугакова появится в Октябрьском районе Новосибирска.